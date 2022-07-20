20 Июля 2022 12:47

Более 700 игрушек не соответствовали требованиям безопасности - Комитет санэпидконтроля РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках мониторинга безопасности продукции комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК исследовано 1499 образцов детских игрушек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате проверки 706 образцов не соответствовали требованиям «О безопасности игрушек», что составило 47,1%. Из них, отечественных - 9 (1,3%), государств-членов ЕАЭС - 59 (8,4%), других стран - 638 (90,3%).

Основная часть нарушений приходится на нарушение требований маркировки – 97,6%, по органолептическим показателям -3,3%.

По санитарно-химическим в 23 образцах выявлено превышение по показателям безопасности. Из них:

- ксилол – 5 игрушек (набор игровой Novel special «Рыбалка», пистолет Fighting Eagle, «GYROSCOPE SERIES» для детей старше 6+ лет, кукла из пластмассы, «L.O.L surprise!», набор посуды КНР);

- бензол – 4 игрушки (кукла «FREEZE II», кукла «Лариса MONSTER GIRL», игрушка из пластмассы летающий диск для детей «THUNDERCYRO», набор посуды КНР);

- фенол – 3 игрушки (игрушка Антистресс «Вкусняшка», кукла «Lovely baby», игрушка детская «Юла»);

- гептан – 2 игрушки (набор «Военный», детское пианино «Little musicial»);

- формальдегид – 3 игрушки (автомобильный трансформер мини W ТОБОТ, игрушка «Кукла», набор посуды КНР);

- этилацетат – 1 игрушка (кукла «Baby Shop»);

- стирол – 2 игрушки (кукла из пластмассы «L.O.L surprise!», набор посуды КНР);

- спирт метиловый – 1 игрушка (кукла «Лариса MONSTER GIRL»);

- спирт изопропиловый – 1 игрушка (кукла «Baby Shop»);

- спирт изобутиловый – 1 игрушка (кукла «Baby Shop»).

По всем фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства были выданы предписания об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан, с обязательным разъяснением порядка его устранения.

Снято с реализации на предприятиях торговли 21,5 кг игрушек.

Выставленная на продажу продукция реализовалась без документов, подтверждающих ее безопасность. По некоторым игрушкам представлены сертификаты о соответствии, выданные кыргызскими и российскими органами по сертификации, в связи с чем направлено два материала в Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по прекращению действия сертификатов соответствия на несоответствующие игрушки, выданных органами по подтверждению соответствия РФ.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля призывает казахстанцев быть бдительными при покупке игрушек. Перед приобретением требовать от продавцов предоставить сертификат соответствия, подтверждающий безопасность товара. Не покупать продукцию в сомнительных местах и обращать внимание на маркировку.

Ранее сообщалось, что игрушки с повышенным содержанием фенола обнаружили в Костанайской области.