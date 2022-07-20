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Игрушки с повышенным содержанием фенола обнаружили в Костанайской области
20 Июля 2022 11:29

Игрушки с повышенным содержанием фенола обнаружили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Костанайской области исследовал 40 образцов детских игрушек. Исследования проходили в рамках мониторинга безопасности продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

«По результатам лабораторных исследований, в двух пробах обнаружено повышенное содержание фенола. Это кукла «Lovely baby» и детская юла, произведенные в Китае. Содержание в них токсичного вещества превышало допустимую норму в 1,32 раз (при норме 0,05 мг/дм3), что могло привести к раздражению слизистых оболочек и к отравлению», - сообщили в пресс-службе центра.

В связи с выявленными нарушениями, данные продукты внесены в реестр несоответствующей продукции.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля направил индивидуальным предпринимателям предписания об устранении следующих нарушений: недопущение к реализации несоответствующей продукции, предоставление документов, подтверждающих факт вывода их из оборота, предоставление товаросопроводительной документации, обеспечивающей ее прослеживаемость с указанием сроков исполнения.

Ранее сообщалось, что около 30% проверенных детских игрушек не соответствуют нормам в Акмолинской области, а в Северо-Казахстанской области почти 61% игрушек не соответствовали техническим регламентам.

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