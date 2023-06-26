Более 700 человек нарушили миграционное законодательство РК в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 700 нарушителей миграционного законодательства выявили в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

С 19 по 25 июня на территории Туркестанской области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал».

Его основной целью является предупреждение и предотвращение преступлений, совершаемых иностранцами или в отношении них, выявление иностранных граждан, нелегально находящихся на территории РК, и профилактика нарушений миграционного законодательства.

Всего за время ОПМ «Нелегал» полицейскими выявлены и привлечены к административной ответственности 711 иностранцев и граждан Республики Казахстан, нарушивших требования Закона РК «О миграции населения». Из них, к административной ответственности привлечены 506 иностранцев по статье «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

«В Сайрамском районе за нарушение миграционного законодательства 8 девушек легкого поведения, гражданок Республики Узбекистан, по решению суда выдворены за пределы страны.

В Келесском районе выявлены 15 граждан соседнего государства, незаконно занимавшихся строительными работами без разрешения уполномоченного органа, которые также в административном порядке выдворены с территории республики», - сообщили в полиции.

Профилактические мероприятия в данном направлении продолжаться.