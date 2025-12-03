Более 70% жителей области Улытау получили доступ к интернету

Чтобы упростить получение услуг, 40 организаций в сфере коммунального хозяйства и предпринимательства перевели свои сервисы в онлайн. Ранее они работали только в бумажном формате.

В шести общественных местах установили системы видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Они автоматически распознают потенциально опасные ситуации — драки, сильный шум или неподвижность человека.

По словам акима на брифинге в СЦК, в области впервые в стране внедрили несколько цифровых проектов:

с помощью искусственного интеллекта и карты преступности оптимизировали маршруты полицейских патрулей;

разработали рекомендации по размещению дорожных знаков в соответствии со строительными нормами также с использованием ИИ;

по данным ДТП определили наиболее аварийные участки дорог;

технологии искусственного интеллекта применили для автоматического обнаружения дорожных ям.

Для повышения безопасности объектов с высокой террористической уязвимостью создали единую систему раннего обнаружения пожаров. К ней добавили еще 129 объектов, а уровень охвата достиг 53%.