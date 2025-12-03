РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:02, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 70% жителей области Улытау получили доступ к интернету

    В 2025 году интернет в населенных пунктах области Улытау стал доступнее. Охват вырос с 62,7% до 70,7%, а количество «белых пятен» со слабой сотовой связью сократилось с 12 до 4, сообщил аким региона Дастан Рыспеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета
    Фото: freepik.com

    Чтобы упростить получение услуг, 40 организаций в сфере коммунального хозяйства и предпринимательства перевели свои сервисы в онлайн. Ранее они работали только в бумажном формате.

    В шести общественных местах установили системы видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта. Они автоматически распознают потенциально опасные ситуации — драки, сильный шум или неподвижность человека.

    По словам акима на брифинге в СЦК, в области впервые в стране внедрили несколько цифровых проектов:

    • с помощью искусственного интеллекта и карты преступности оптимизировали маршруты полицейских патрулей;
    • разработали рекомендации по размещению дорожных знаков в соответствии со строительными нормами также с использованием ИИ;
    • по данным ДТП определили наиболее аварийные участки дорог;
    • технологии искусственного интеллекта применили для автоматического обнаружения дорожных ям.

    Для повышения безопасности объектов с высокой террористической уязвимостью создали единую систему раннего обнаружения пожаров. К ней добавили еще 129 объектов, а уровень охвата достиг 53%.

    Теги:
    Регионы Казахстана Улытауская область Интернет
    Дамира Кеңесбай
    Автор
