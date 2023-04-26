Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Более 70 улиц планируют отремонтировать в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Апреля 2023, 19:14
Более 70 улиц планируют отремонтировать в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С наступлением теплых благоприятных дней в столице возобновили ремонтно-строительные работы на дорогах. В этом году в городе планируется отремонтировать более 70 улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В 2023 году планируется провести работы по среднему ремонту 72 улиц общей протяженностью 54,3 км, 44 из них - центральные улицы протяженностью 40 км, 28 расположены в жилых массивах города.

Так, будут отремонтированы проспект аль-Фараби на участке от моста Алаш до ул.Пушкина, ул.Валиханова от пр.Богенбай батыра до ул.Кравцова, пр Ш. Кудайбердиулы от ул.Мустафина до пр.Кошкарбаева, мост «Тулпар», пр.Туран от ш.Коргалжын до ул.Сарайшык, и др.

photo

Также в числе запланированных работ - ямочный-маршрутный ремонт, обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов.

Кроме того, в текущем году в столице будут строить 31 улицу протяженностью 13 км. Завершатся в полном объеме работы по четырем улицам, по 19 – продолжатся, по еще восьми только начнут.

Также в этом году откроют автомобильный мост по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Он позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем.

Также в настоящее время ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Н.Тлендиева и улицы Ш.Бейсековой. Начаты работы по строительству инженерных сетей в районе перспективной транспортной развязки, а также по устройству железобетонных опор мостового перехода. Проект рассчитан на 2 года. В конце 2024 планируется обеспечить проезд.

photo
photo

photo
photo
photo
photo

Строительство   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО