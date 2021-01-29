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    14:20, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Более 70 тысяч женщин охватили скринингом рака шейки матки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы увеличилось количество пациенток с раком шейки матки. Диагноз выявили в рамках скрининга, на ранней стадии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского онкологического центра.

    Как рассказывает заведующая отделением онкогинекологии Алматинского онкологического диспансера PhD Райхан Болатбекова, рак шейки матки можно предотвратить, если регулярно посещать гинеколога и проходить скрининг и полностью излечиться, если его диагностировать на раннем сроке.

    «На сегодня, к сожалению, злокачественные новообразования шейки матки занимают одно из ведущих мест среди причин смертности женского населения в Казахстане. Скрининг является ключевым средством профилактики рака шейки матки. Он позволяет не только выявить рак шейки матки на начальных стадиях, но и предупредить его развитие, поскольку дает возможность диагностировать предопухолевые изменения эпителия шейки матки, лечение которых не позволяет развиться опухоли», - отмечает специалист.

    В целом проведение полноценного скрининга рака шейки матки позволяет снизить заболеваемость на 80% и на 70% снизить смертность от этого заболевания. Поэтому специалист советует всем женщинам проходить скрининг регулярно.

    Только за прошлый год в мегаполисе скринингом рака шейки матки было охвачено 73 048 женщин. Среди них у 13 был выявлен рак, у 2122 выявлены доброкачественные новообразования. Взято на учет 145 женщины с диагнозом рак шейки матки.

    Все они уже прошли лечение и продолжают наблюдаться у специалистов.

    Ранее в алматинском онкологическом центре проводился День открытых дверей с участием ведущих специалистов онкологов-гинекологов. Мероприятие проведено в рамках Недели профилактики рака шейки матки в Казахстане.


    Теги:
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