Более 70 тысяч женщин охватили скринингом рака шейки матки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы увеличилось количество пациенток с раком шейки матки. Диагноз выявили в рамках скрининга, на ранней стадии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского онкологического центра.

Как рассказывает заведующая отделением онкогинекологии Алматинского онкологического диспансера PhD Райхан Болатбекова, рак шейки матки можно предотвратить, если регулярно посещать гинеколога и проходить скрининг и полностью излечиться, если его диагностировать на раннем сроке.

«На сегодня, к сожалению, злокачественные новообразования шейки матки занимают одно из ведущих мест среди причин смертности женского населения в Казахстане. Скрининг является ключевым средством профилактики рака шейки матки. Он позволяет не только выявить рак шейки матки на начальных стадиях, но и предупредить его развитие, поскольку дает возможность диагностировать предопухолевые изменения эпителия шейки матки, лечение которых не позволяет развиться опухоли», - отмечает специалист.

В целом проведение полноценного скрининга рака шейки матки позволяет снизить заболеваемость на 80% и на 70% снизить смертность от этого заболевания. Поэтому специалист советует всем женщинам проходить скрининг регулярно.

Только за прошлый год в мегаполисе скринингом рака шейки матки было охвачено 73 048 женщин. Среди них у 13 был выявлен рак, у 2122 выявлены доброкачественные новообразования. Взято на учет 145 женщины с диагнозом рак шейки матки.

Все они уже прошли лечение и продолжают наблюдаться у специалистов.

Ранее в алматинском онкологическом центре проводился День открытых дверей с участием ведущих специалистов онкологов-гинекологов. Мероприятие проведено в рамках Недели профилактики рака шейки матки в Казахстане.