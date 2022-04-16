Более 70 тыс. тонн топлива выделено для посевной кампании аграриям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков в своем выступлении на встрече с населением Северо-Казахстанской области сообщил, что в январе т.г. в соответствии с поручением Главы государства приказом Министерства сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

Кроме того, в части поручения Главы государства по реформированию рынка горюче-смазочных материалов планируется принять следующие меры:

- обеспечение прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов;

- создание резервов нефтепродуктов у крупных потребителей – на базе АО «НК «КазМунайГаз» в объеме 150 тыс. тонн и на базе АО «КТЖ» в объеме 50 тыс. тонн;

- принятие приказа по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории РК на шесть месяцев.

Также в ходе встречи Болат Акчулаков отметил, что для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей страны уже выделено 400 тыс. тонн дизельного топлива по цене 212 тыс. тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах, в том числе для Северо-Казахстанской области предусмотрено 71 тыс. тонн дизельного топлива или практически пятая часть от всего объема по стране.

В настоящее время в части реформирования рынка сельхозтоваропроизводителей прорабатываются такие меры, как:

- создание базы данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ;

- внедрение электронно-информационной системы для распределения топлива, что позволит сельхозпроизводителям самостоятельно покупать нефтепродукты на нефтебазах или у ресурсодержателей.