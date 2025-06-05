Более 70 тысяч жителей должны пройти перепись скота в Павлодарской области

В департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области сообщили, перепись скота будет проводиться с 1 августа по 20 октября 2025 года. На первом этапе владельцам предложат вбить данные по своим сельскохозяйственным животным самостоятельно на портале sanaq.gov.kz, в срок до конца августа.

После, с 20 сентября и уже до 20 октября интервьюеры направятся к тем, кто не прошел онлайн-опрос.

— Мы призываем всех граждан к активному участию в переписи. Это не просто статистическое мероприятие, а основа для принятия решений в сфере продовольственной безопасности, поддержки фермеров и развития регионов. Только достоверные данные помогут выстроить эффективную государственную аграрную политику, — отметил руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Павлодарской области Жакан Жакенов.

В Павлодарской области намерены охватить сельскохозяйственной переписью 63 426 частных домохозяйств и 7 502 сельсхозтоваропроизводителя. Для опросов по региону задействуют 130 интервьюеров, которые начнут работать уже с 1 июля. В середине лета они проведут предварительный обход в Аксу и Экибастузе для уточнения списков респондентов.

Напомним, в Казахстане в рамках сельскохозяйственной переписи намерены охватить 2 миллиона домашних хозяйств.