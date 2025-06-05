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    09:18, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Более 70 тысяч жителей должны пройти перепись скота в Павлодарской области

    Национальная сельскохозяйственная перепись стартует с 1 августа и первый этап будет в онлайн-формате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скот, окот, животные, коровы, лошади, овцы
    Фото: Ризабек Нүсіпбек/Kazinform

    В департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области сообщили, перепись скота будет проводиться с 1 августа по 20 октября 2025 года. На первом этапе владельцам предложат вбить данные по своим сельскохозяйственным животным самостоятельно на портале sanaq.gov.kz, в срок до конца августа.

    После, с 20 сентября и уже до 20 октября интервьюеры направятся к тем, кто не прошел онлайн-опрос.

    — Мы призываем всех граждан к активному участию в переписи. Это не просто статистическое мероприятие, а основа для принятия решений в сфере продовольственной безопасности, поддержки фермеров и развития регионов. Только достоверные данные помогут выстроить эффективную государственную аграрную политику, — отметил руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Павлодарской области Жакан Жакенов.

    В Павлодарской области намерены охватить сельскохозяйственной переписью 63 426 частных домохозяйств и 7 502 сельсхозтоваропроизводителя. Для опросов по региону задействуют 130 интервьюеров, которые начнут работать уже с 1 июля. В середине лета они проведут предварительный обход в Аксу и Экибастузе для уточнения списков респондентов.

    Напомним, в Казахстане в рамках сельскохозяйственной переписи намерены охватить 2 миллиона домашних хозяйств. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Сельхозперепись Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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