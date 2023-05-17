Более 70 специсследований проведены в целях совершенствования госслужбы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане провели более 70 специальных исследований по совершенствованию сферы государственной службы. Об этом сообщил председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов, выступая на ежегодной конференции «Меритократия. Добропорядочность. Инновации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Астанинский хаб государственной службы стал центром обмена опытом и знаниями на международном уровне. Хотя сначала он был основан как региональный, теперь он известен как глобальный центр. Нами проведено более 70 специальных исследований. Теперь мы надеемся, что они помогут правительству в решении различных вопросов в сфере государственной службы. Проблемы в совершенствовании государственной службы есть не только в Казахстане, но и во всех странах», - сказал Алихан Байменов.

По его словам, особенно во время пандемии стало очевидно, что Государственная служба требует совершенствования.

«В это время простые люди просили правительство принимать системные, справедливые и смелые решения. Поэтому правительству необходимо было развивать эту отрасль. При этом мы руководствуемся международным опытом. Я стараюсь внедрять системы, решения, существующие в других странах, с учетом возможностей нашей страны. Для этого Астанинский хаб государственной службы проводит исследования зарубежного опыта и разрабатывает предложения», - пояснил Алихан Байменов.

На конференции, посвященной обсуждению вопросов в данной сфере и предложению путей их решения, собрались эксперты из 30 стран. Они высказались за постоянное развитие государственной службы в соответствии с глобальными тенденциями до 19 мая.