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Более 70 школ построят в Казахстане на деньги коррупционеров

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Марта 2023, 15:08
Более 70 школ построят в Казахстане на деньги коррупционеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсенбаев сообщил о планах по строительству школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году на эти деньги (с Фонда инфраструктурной поддержки школ) коррупционеров будут построены более 70 школ. Документы для этого уже имеются. На днях этот список будет поддержан и начнется финансирование строительства этих школ. Данная мера охватит почти все 23 региона», - сказал Гани Бейсенбаев в кулуарах Правительства.

Министр подтвердил, что в фонд направляются средства, изъятые у коррупционеров.

«Это деньги именно коррупционеров, которые идут в Фонд инфраструктурной поддержки школ», - добавил он.

Ранее, глава Минпросвещения назвал сроки завершения проверок в школах на предмет безопасности.

«Была создана оперативная мониторинговая группа для проверки безопасности в школах необходимыми средствами и готовности школ к нестандартным ситуациям, вызывающим угрозу жизни детей. До 20 марта комиссия мониторинговой группы должна завершить свою работу и будет ясно, насколько обеспечена безопасность в школах», - сказал Гани Бейсенбаев.


Борьба с преступностью   Коррупция   Строительство   Борьба с коррупцией   Минпросвещения РК   школа  
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