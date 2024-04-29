Более 70 млрд тенге потратят на строительство инфраструктуры для СЭЗ

В настоящее время привлечение инвестиций является основной целью функционирования специальных экономических и индустриальных зон. Об этом на правительственном часе в Мажилисе заявил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время привлечение инвестиций является основной целью функционирования специальных экономических и индустриальных зон, которое в свою очередь является главной стратегической задачей государства для диверсификации экономики страны и повышения благосостояния населения. На сегодня на территории 14 СЭЗ реализовано 354 проектов, на общую сумму свыше 7,5 трлн тенге с созданием более 25,5 тысяч рабочих мест, — сказал Канат Шарлапаев.

Объем производства продукции, согласно озвученным данным, составил 8,4 трлн тенге, из которых экспортировано продукции порядка 601 млрд тенге. Участниками всех 14 зон в бюджет уплачено 437 млрд тенге.

На территории 43 индустриальных зон реализовано 240 проектов на общую сумму свыше 554 млрд тенге с созданием 14 тысяч рабочих мест. Привлечено 1,07 трлн тенге.

Объем производства продукции составил 2,7 трлн тенге, из которых экспортировано продукции порядка 196 млрд тенге. Участниками всех 43 зон в бюджет уплачено 116 млрд тенге.

В рамках исполнения поручения Главы государства, озвученного в послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, приняты новые меры по реформированию деятельности СЭЗ:

Возможность досрочного выкупа земельных участков СЭЗ; Комбинированный режим (возможность осуществления деятельности не в рамках приоритетных видов деятельности); Дифференцированный подход предоставления льгот по принципу «чем больше инвестиций — тем дольше льготы».

— Также, для повышения инвестиционной привлекательности отечественных промышленных площадок ведется работа в следующих направлениях. На строительство недостающей инфраструктуры на площадках СЭЗ и ИЗ из бюджета на текущий год предусмотрены более 70 млрд тенге, — сообщил Канат Шарлапаев.

По данным ведомства, из них около 44,5 млрд тенге предварительно распределены на развитие инфраструктуры СЭЗ, а также 25,6 млрд тенге на инфраструктуру ИЗ).

Разработаны проекты нормативных правовых актов по расширению перечня приоритетных видов деятельности СЭЗ путем включения всех ОКЭД обрабатывающей промышленности.

Также прорабатывается вопрос унификации сроков функционирования всех СЭЗ до 2049 года.