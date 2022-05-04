4 Мая 2022 03:26

Более 70 км водопроводных сетей построят и реконструируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства начнется реконструкция Уйтас-Айдосского водовода. Проектно-сметная документация уже готова и сейчас проходит госэкспертизу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Улантая Усенова, финансирование проекта рассмотрят после получения положительного заключения госэкспертизы. В этом году должны начать работы. После реконструкции водовода значительно улучшится качество питьевой воды в Жезказгане.

В городах области в этом году планируется построить и реконструировать 72,87 км водопроводных сетей. Будет обновлен водопровод от станции Вторая зона до сети Нового города в Караганде. Кроме того, обеспечить центральным водоснабжением должны жителей Большой Михайловки, Рабочего поселка в Сортировке. Ведется разработка ПСД для строительства водоводов в поселке Сахалин и в районе Нефтебазы.

В мае начнется реконструкция внутригородских сетей в Балхаше. Продолжится реализация проектов в Темиртау и Каражале. Началась реконструкция водовода Жарлы в Каркаралинске. Подрядчик мобилизовал технику, доставляет стройматериалы на объект. Завершение проекта планируется в 2023 году. Каркаралинцы получат стабильное и качественное водоснабжение. В этом году планируют обеспечить в городах доступ к качественным услугам водоснабжения до 98,8%.

Запланировано построить и реконструировать 112,5 км водопроводных и канализационных сетей в сельских населенных пунктах в 2022 году.

Будут завершены семь проектов в Бухар-Жырауском районе. В этом году доступ к центральному водоснабжению получат жители сел Асыл, Кызылжар, Сарытобе, Жанаталап. В 2023 году планируется полностью обновить водовод в Ботакаре, а также сдать объекты в Кушокы и Самарканде.