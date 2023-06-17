Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде за лето планируют отремонтировать 72 километра дорожного полотна. Основной акцент в этом году сделают на асфальтировании грунтовых дорог частного сектора. Асфальт появится на 50 улицах Михайловки, поселка Берлин, Федоровки и в других частях города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самый крупный проект по ремонту дорог города – реконструкция улицы Космонавтов. Он рассчитан на два года. Работы уже начаты на отрезке от проспекта Бухар-жырау до улицы Вавилова. Подрядная компания ТОО «Kvintec construction» должна расширить дорогу до четырех полос.

«Проект предусматривает не только реконструкцию дороги, но и обустройство ливневой канализации. Сейчас под асфальт у нас уже готово около 300 метров. Мы будем перекрывать дорогу частями. В этом году планируем закончить около 1,2 километра. Всего протяжённость дороги около 3,7 километра. Будем использовать здесь битум российского производства, он более качественный. Гарантия на реконструкцию – пять лет. Наша компания на рынке уже 20 лет. И мы отвечаем за качество работ», – рассказал руководитель проекта ТОО «Kvintec construction» Геворг Согоян.

Также проект реконструкции улицы Космонавтов предусматривает обустройство технических тротуаров и замену опор освещения. Вдоль ливневых каналов установят автономные очистные инженерные сооружения – ЛОС.

Новые ливневки появятся на улице Вавилова, а также в районе Нефтебазы. Строительство 15 километров ливневой канализации на улицах Курмангазы, Орской и Резника позволит решить многолетнюю проблему подтопления дворов частных домов талыми водами.

«Мы также приступили к среднему ремонту проспекта Бухар-жырау – от 16-го магазина до улицы К. Дюсембекова. В прошлом году там сделали ямочный ремонт. Весной было много нареканий. С 17 июня и ориентировочно до понедельника мы полностью перекроем этот участок. Там будут класть верхний слой асфальта ШМА. Заранее приносим извинения жителям за неудобства. Также по Бухар-жырау планируем охватить еще два участка – от Ермекова до пр-та Н. Абдирова и от Назарбаева до улицы Чкалова», – сказал и. о. руководителя отдела ЖКХ Караганды Григорий Ботнарь.

Кроме того, в городе запланирован средний ремонт автодорог по проспектам Республики (ул. Гудермесская – К. Дюсмебекова), Шахтеров (ул. Таттимбета – пр-т Республики), Н. Абдирова (малая сторона от ул. Гоголя до пр-та Назарбаева) и на улицах Гудермесской, Солнечной, Алиханова.