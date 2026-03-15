Более 70 человек из одной семьи пришли на референдум в области Жетысу

Особое внимание жителей и наблюдателей привлекла большая семья Тасыбаевых, представители которой решили проявить гражданскую позицию практически в полном составе.

Во главе большой династии — 88-летняя Кульбагира апа, обладательница подвески «Алтын алка». Она — мать 11 детей. Сегодня у нее 31 внук и 42 правнука. В общей сложности семья насчитывает более 70 человек, 30 из которых имеют право на голосование.

Несмотря на почтенный возраст, Кульбагира Тасыбаева пришла на участок вместе с детьми, внуками и правнуками.

— Я воспитала 11 детей и всегда говорила им быть ответственными гражданами. Сегодня мы пришли всей семьей — вместе с детьми, внуками и правнуками. Нам важно будущее нашей страны и наших потомков, — рассказывает женщина.

По словам членов комиссии, пример семьи Тасыбаевых стал наглядным проявлением активной гражданской позиции сельчан.

Отметим, что избирательный участок № 147 расположен в школе села Жанаталап — административного центра Балпыкского сельского округа. Здесь зарегистрировано 723 избирателя. Всего в округе проживает 2 069 человек.

