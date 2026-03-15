    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:13, 15 Март 2026 | GMT +5

    Более 70 человек из одной семьи пришли на референдум в области Жетысу

    Сразу несколько поколений одной семьи пришли на избирательный участок № 147 в селе Жанаталап Каратальского района области Жетысу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Особое внимание жителей и наблюдателей привлекла большая семья Тасыбаевых, представители которой решили проявить гражданскую позицию практически в полном составе.

    Во главе большой династии — 88-летняя Кульбагира апа, обладательница подвески «Алтын алка». Она — мать 11 детей. Сегодня у нее 31 внук и 42 правнука. В общей сложности семья насчитывает более 70 человек, 30 из которых имеют право на голосование.

    Фото: Kazinform

    Несмотря на почтенный возраст, Кульбагира Тасыбаева пришла на участок вместе с детьми, внуками и правнуками.

    — Я воспитала 11 детей и всегда говорила им быть ответственными гражданами. Сегодня мы пришли всей семьей — вместе с детьми, внуками и правнуками. Нам важно будущее нашей страны и наших потомков, — рассказывает женщина.

    По словам членов комиссии, пример семьи Тасыбаевых стал наглядным проявлением активной гражданской позиции сельчан.

    Отметим, что избирательный участок № 147 расположен в школе села Жанаталап — административного центра Балпыкского сельского округа. Здесь зарегистрировано 723 избирателя. Всего в округе проживает 2 069 человек.

    Ранее сообщалось, что в Алматы один из участков для голосования на референдуме 15 марта расположился в здании Государственного театра кукол. В участковой комиссии референдума № 361 Медеуского района Алматы устроили настоящий праздник для голосующих.

    Теги:
    Регионы Казахстана Область Жетысу Конституционная реформа Референдум-2026
    Айгерим Коппаева
