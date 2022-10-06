Более 70 человек эвакуировали из-за пожара в больнице Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В больнице Усть-Каменогорска удалось быстро потушить пожар, возникший ночью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных, представителей областного и городского акиматов сегодня ночью удалось быстро ликвидировать пожар, возникший в 4-ой городской больнице.

6 октября около часа ночи в медицинском учреждении по улице Серикбаева произошло возгорание в подвальном помещении.

Ситуацию сразу взял на личный контроль аким ВКО Даниал Ахметов, который выходил на связь каждые 15 минут. Незамедлительно на место происшествия выехал заместитель акима Ш.Буктугутов, а также аким города Ж.Омар. Оперативно, без паники началась эвакуация людей из больницы. Всех пациентов сразу же размещали в специальном теплом автомобиле «Вахта», поили горячий чаем. Всего было эвакуировано 59 больных и 12 человек медперсонала. Остальным людям, находящимся в задании, ничего не угрожало, им эвакуация не потребовалась.

На месте ЧС пожарные работали оперативно и слажено. Прибывшими подразделениями было создано 7 звеньев газодымозащитной службы, которыми проведена проверка палат, подвального помещения.

Как выяснилось, именно в подвале медучреждения горела мебель, вещи на площади 12 кв.м. В 2:31 пожар был полностью ликвидировали. Затем медперсонал проветрили палаты, заменили постельное белье. После чего пациенты вернулись в свои палаты.

Жертв и пострадавших нет. Никому из больных не потребовалась дополнительная медицинская помощь, все с пониманием отнеслись к создавшейся ситуации.

Всего на тушение было привлечено 15 единиц техники и 45 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Предполагаемые виновники пожара – сантехники медучреждения, которые в ту ночь распивали спиртные напитки. Они задержаны и помещены в изолятор временного содержания.