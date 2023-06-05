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Более 7 млрд тенге выделено на строительство нового моста в Семее в 2023 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Июня 2023, 16:00
Более 7 млрд тенге выделено на строительство нового моста в Семее в 2023 году

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев ответил на вопросы касательно строительства нового моста в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере транспортной инфраструктуры реализуется проект реконструкции автогужевого моста в городе Семее с завершением в 2025 году (30,4 млрд тенге). В текущем году на строительство выделено 7,2 млрд тенге», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в областной универсальной библиотеке им. Абая.

Как предполагается, уточнил аким, работы будут проведены японскими специалистами.

«По подвесному мосту города Семея японскими специалистами проведено обследование. Проводится работа по изготовлению необходимой документации на ремонт конструкции и обновление дорожного полотна», - добавил глава региона.

Напомним, в июле прошлого года акиму представили проект нового моста в Семее. Его стоимость оценили в 31,3 млрд тенге (сумма договора - 30,4 млрд. тг.) Протяженность переправы составит 0,9 км. Ось нового моста, его расположение в плане и в профиле запроектированы с новыми участками подходов и находится ниже по течению на расстоянии 28,4 метра от существующего автогужевого моста. Общая длина четырехполосной переправы составит 1 350 метров, в том числе длина автодорожных подходов – 540 метров, длина моста – 810 метров. Также предусмотрены полосы безопасности метровой ширины и два тротуара по 2,25 метра. Тротуары будут служебными, а для передвижения пешеходов будет предоставлен автогужевой мост.


Строительство   Дороги   Абайская область  
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