Более 7 млрд тенге инвестировали в Тюлькубасский район Туркестанской области

ТЮЛЬКУБАССКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В текущем году объем привлеченных инвестиций в Тюлькубасский район составил 7 млрд 743 млн тенге. Из них 2 млрд 584 млн тенге за счет республиканского бюджета, 1 млрд 520 млн тенге за счет местного бюджета, а 3 млрд 618 млн тенге привлечены за счет собственных средств предприятий и населения. Об этом сообщил аким района Нурлан Байгут на брифинге в региональной службе коммуникаций Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в районе функционируют 32 предприятия, которые произвели продукции на сумму 10 млрд 321 млн тенге. По организации социальных рабочих мест заключены договора с 16 учреждениями-работодателями района, направлены 154 гражданина.

«В этом году в районе полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию 54 улицы. Из них 30 улиц в поселках Састобе и Тюлькубас отремонтированы в рамках программы «Ауыл-ел бесігі». Удовлетворительное состояние внутренних улиц превышает 80 процентов. Также на 15 улицах, которые, в первую очередь, нуждаются в ночном освещении, установлены современные светильники. 93 семьям-участникам проекта «Қамқорлық» выделено более 215 млн тенге на оказание различной помощи. При содействии акимата района 21 семья получила жилье. Из них 6 семей получили жилье за счет спонсорских средств, 15 получили ключи от квартир по государственной программе. Также за счет спонсорских средств отремонтировано жилье 9 семей», - сказал Нурлан Мархабатулы.

В животноводческой сфере региона в текущем году создано 76 малых скотоконтрольных площадок на 10-15 голов, 24 семейных молочных ферм на 5-10 голов. Кроме того, в Кельтемашатском сельском округе открыта и работает ферма АПК «Акбиик Агро» по выращиванию индейки емкостью 600 голов. В соответствии с концепцией развития яблоневого садоводства на 2021-2025 годы, дополнительно увеличена площадь яблоневых садов на 760 га, всего на общей площади в 3355 га. В текущем году в районе собрано 30 300 тонн фруктов.

В центре внимания также направление активизации сферы туризма. В районе функционируют 33 туристских объекта. В соответствии с программой развития района, в 2020 году район планируется посещение в общей сложности 19 500 туристов, на сегодняшний день уже прибыло 2017 туристов. Ожидается, что план будет выполнен на 40 процентов в связи с имеющимися карантинными ограничениями в целях нераспространения коварной инфекции COVID-19.