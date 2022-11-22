Более 7 кг электронных отходов приходится на одного человека в год - эксперт о текущей обстановке в РК

22 Ноября 2022, 15:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Эксперты бьют тревогу по поводу увеличения электронных отходов. В Казахстане образуется 7,3 кг отходов на человека в год, и эта цифра продолжает расти. Зачастую граждане просто отвозят устаревшую технику в полигоны, хотя в стране работают небольшие компании, занимающиеся сбором, сортировкой электронных отходов. На сегодняшний день они загружены не в полную меру. Директор департамента отходов и химической безопасности Центра СУР Юлия Душкина считает, что население должно быть проинформировано о том, куда можно сдать электронные отходы. Спикер поделилась текущей обстановкой в Казахстане со сбором и переработкой электронных отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже давно работаем над проблемой электронных отходов в Казахстане. В целом эта проблема актуальна по всему миру. Электронные отходы – один из самых быстрорастущих отходов в мире за счет увеличения потребления, сокращения срока службы. В Казахстане тоже ведется определенная работа в последние несколько лет. По данным ЮНИТАР в Казахстане образуется 7,3 кг электронных отходов на человека в год. Если пересчитать на численность населения – свыше 130 тысяч тонн электронных отходов каждый год. У нас существуют определенные проблемы с системой статистики. То есть, очень трудно оценить, сколько собирается, сколько из них перерабатывается. Однако, по данным ЮНИТАР, 8,8% из образовавшихся отходов было собрано. Остальные электронные отходы – это неуправляемые электронные отходы. Мы не знаем, где они. Это может быть неформальный сбор или недобросовестная переработка. Поэтому в рамках сегодняшнего форума намерены обсудить проблемы, пути их решения и то, каким образом нужно развивать систему сбора», - рассказала глава департамента отходов и химической безопасности Центра СУР.

Юлия Душкинавыделила три ключевых направления в проблеме электронных отходов.

«Первое – должны быть четкие законодательные требования. У нас есть четкие требования в кодексе, есть национальный стандарт. Национальный стандарт - второй документ, четко определяющий требования к электронным отходам. Он вступил в силу в июле 2013 года. У нас хорошее законодательство, но отстает в исполнении. В законодательстве не предусмотрена административная ответственность. К сожалению, мы видим машины, которые везут на полигон отходы. Штрафов нет, наверное, в этом проблема. В экологическом кодексе написано, что опасные составляющие коммунальных отходов, в том числе электронное оборудование, должны быть собраны и переданы на восстановление специализированным предприятиям. У нас есть такие предприятия. В 2018 году мы выявили 25 таких компаний. Они также присутствуют на форуме. Эти компании работают с юридическими лицами. Учитывая то, что акиматы не в полной мере поддерживают организацию сбора с населения, компании просто не могут работать в убыток. Они работают с юридическими лицами, передают их на переработку», - пояснила спикер.

По ее словам, специализированные предприятия загружены не в полную меру.

«Они могут работать больше, лучше, если будет поток, сбор. Это частные компании, которые занимаются сбором. Они сортируют электронные отходы на разные компоненты, направляют для дальнейшей переработки в другие страны. Электронное оборудование содержит драгоценный металл. В Казахстане нет технологии извлечения этих драгоценных металлов. Поэтому электронные платы уходят за границу», - отметила она.

Юлия Душкина считает важным поддерживать предприятия для развития инфраструктуры.

«Казахстан – большая страна. Мы, конечно же, опираемся на опыт Европы, но она маленькая по территории. Отвезти отходы из Алматы в Астану – очень проблематично и далеко. Поэтому эта система должна поддерживаться, компании должны субсидироваться. Чтобы приобрести, поставить контейнер, проинформировать население, нужны деньги. К сожалению, это не такой дорогостоящий вид, чтобы они продали сырье и заработали на этом. Это не окупается без поддержки. Поэтому компании должны субсидироваться. В этом собственно проблема РОП. РОП пока не работает. Кроме того, система переработки специфичная. Для переработки они вручную разбирают технику. Это дорогостоящий труд. Поэтому переработка также должна поддерживаться, финансироваться со стороны государства, производителей», - пояснила она.

Спикер выделила еще один аспект для электронных отходов – региональное сотрудничество.

«В Европе один завод может быть предназначен для нескольких стран. В рамках соглашения стран СНГ мы рассматриваем такую возможность, чтобы мы могли скооперироваться с Россией, с Узбекистаном. Что-то можно построить в Казахстане, но для этого нужны серьезные исследования. Но, прежде всего, на первом этапе речь идет о поддержке сбора и инфраструктуры, которая имеется. Нужно поддерживать компании, которые работают в регионах, могут организовать сбор в регионах. В столице есть небольшие цехи, которые собирают, сортируют электронные отходы. Самый ближайший завод расположен в России», - рассказала Юлия Душкина.

Подытоживая, глава департамента отходов и химической безопасности Центра СУР отметила важность осведомленности населения.

«Даже если будут законодательные требования, установлены бочки для раздельного сбора, необходимо наладить работу с населением. Необходима регулярная работа с населением. Очень важно, чтобы каждый человек знал, куда он может сдать электронные отходы», - добавила спикер.