Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Более 68% избирателей проголосовали на референдуме в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
5 Июня 2022, 20:56
Более 68% избирателей проголосовали на референдуме в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан активно голосовали жители жамбылского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной избирательной комиссии, в Жамбылской области на 18:00 проголосовали 468 504 избирателей, это 68,1 % от общего числа голосующих.

На данный момент завершили работу 492 избирательных участка на территории десяти районов Жамбылской области, члены территориальных комиссий приступили к подсчету голосов.

«В 7:00 часов по Жамбылской области открылись 492 избирательных участка, - сообщила заместитель председателя областной избирательной комиссии Сара Мадиева. – Всего в списках голосующих по региону 688 001 человек. На 16:00 уже проголосовали 67,3%, это 463 410 человек, и это больше половины от числа избирателей. В целом, голосование по области шло активно».

По информации спикера, в Жамбылской области имеется и 21 закрытый избирательный участок.

«Это те избирательные участки, которые находятся в санаториях, в больницах, в войсковых частях. Там закончилось голосование в 16:00, сейчас также идет подсчет голосов», - сообщила Сара Мадиева.

По информации областной избирательной комиссии, на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан в областном центре работают 125 избирательных участков, зарегистрирован 249 101 избиратель.

Численность населения Жамбылской области, по данным на начало 2022 года, составляет 1,2 млн человек, в том числе городского – более 450 тыс. человек.


Жамбылская область   Конституция   Общество   Референдум  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области