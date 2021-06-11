Более 67 тысяч квадратных метров жилья строится в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Нұрлы жер» в Кокшетау ведется строительство 21-го объекта жилья общей площадью более 67 тысяч квадратных метров и общей стоимостью 8,9 млрд тенге. Об этом на брифинге сообщил аким Кокшетау Бауржын Гайса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил спикер, предоставление жилья - один из самых обсуждаемых и волнующий многих вопрос. Так, в рамках программы «Нұрлы жер» отделом строительства города Кокшетау ведется строительство 21-го объекта жилья общей площадью более 67 тысяч квадратных метров и общей стоимостью 8,9 млрд тенге. К концу года в городе Кокшетау планируется сдать 16 объектов жилья общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

«Однако имеется озабоченность ростом цен в стране на строительные материалы, что, в свою очередь, повлекло негативное влияние на строительную отрасль и отразилось на сроках сдачи объектов. Ещё одним вопросом является содержание многоквартирных жилых домов», - отметил градоначальник.

Так, созданные в далеком 1996 году КСК за 25 лет существования собрали несметное количество претензий, что дискредитировало систему в целом, а также недовольство со стороны граждан по качеству оказания услуг. Жители многоквартирных домов сейчас имеют право выбрать и сменить форму управления: а также создать объединение собственников имущества, либо простое товарищество. Каждый многоквартирный жилой дом будет иметь свой орган управления – совет дома, контрольный орган из числа собственников квартир, нежилых помещений, которые будут представлять и защищать интересы дома. А всем КСК необходимо до июля 2022 года передать общедомовое имущество и выбрать свой путь развития в виде сервисной либо управляющей компании.

«В целях реализации концепции «Слышащего государства» для качественного выполнения потребностей наших граждан, оперативной и эффективной реакции государственных органов одним из действенных способов обратной связи акимата с населением являются социальные сети, где каждый гражданин может задать интересующий вопрос. Сотрудниками акимата ежедневно ведется мониторинг социальных сетей на предмет выявления проблемных вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Выявленные в ходе мониторинга вопросы направляются в соответствующие государственные органы для принятия оперативных мер реагирования», - добавил спикер.