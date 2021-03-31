Более 67 тысяч га сельхозугодий обработают против саранчи в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Обработку полей против различных видов саранчи проведут в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в облуправлении сельского хозяйства, в Жамбылской области в этом году в соответствии с планом будет проведена химическая обработка сельхозугодий против саранчовых на общей площади 67 130 га.

В том числе против марокканской саранчи обработают 4 140 га полей, против итальянского пруса - 37 260 га, азиатской саранчи – 25 730 га и других видов - 7 105 га полей.

По данным республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогноза, на территории Жамбылской области зафиксировано наличие трех видов опасной стадной саранчи - марокканской, азиатской и итальянского пруса.

Марокканская саранча имеет обычный ареал своего распространения в Сарысуском, Таласском, Жамбылском и Байзакском районах. Обработка полей начинается обычно в апреле, когда марокканская саранча появляется в этих районах.

Плотность насекомых подчас достигает до ста сорока особей на один квадратный метр. В обработке полей против саранчи задействуют работников, наземную технику и самолеты. Химобработка сенокосных и пастбищных угодий препятствует нашествию этих опасных вредителей полей.

Пик увеличения площадей под обработку против саранчи наблюдался в Жамбылской области в 2018 году, когда ядохимикатами опрыскали до 345,3 тысячи га (в 2017 году - 268 тысячи га).



