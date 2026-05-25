Более 660 млн тенге направили в Павлодарской области на цифровизацию школ

В 2025–2026 учебном году на развитие цифровой инфраструктуры школ Павлодарской области направлены бюджетные средства по нескольким ключевым направлениям. Об этом сообщили в акимате Павлодарской области в ответ на запрос агентства Kazinform.

По данным местных исполнительных органов, на развитие интернет-инфраструктуры образовательных организаций выделено 458 млн тенге. Средства направлены на повышение качества подключения школ к сети и расширение пропускной способности каналов связи.

На закупку компьютерной техники и интерактивного оборудования предусмотрено 59 млн тенге. Финансирование используется для обновления материально-технической базы учебных заведений, включая компьютеры и мультимедийные комплексы.

Отдельная часть финансирования — более 150 млн тенге — направлена на внедрение и сопровождение цифровых образовательных платформ, включая «OnlineMektep», «EduPage» и другие сервисы, применяемые в учебном процессе.

В акимате Павлодарской области уточнили, что реализация цифровых решений в системе образования направлена на повышение доступности учебных материалов, а также на развитие дистанционных и гибридных форм обучения.

