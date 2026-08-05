Более 660 обращений направили жители Жамбылской области через цифровые сервисы

Жители региона могут сообщать о нарушениях не только по номеру 102. За полгода через eGov Mobile и банковские приложения в полицию поступило 662 обращения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такую возможность предоставляет сервис «Закон и Порядок», работающий в рамках проекта МВД «Омниканальность процесса приема сообщений граждан». Наиболее востребованным каналом стал eGov Mobile — через него пользователи отправили 395 сообщений. Еще 255 поступили через Kaspi.kz, а 12 — через Halyk Bank.

Вместе с 30 сигналами, принятыми по каналу 102, общее количество обращений достигло 692. Почти половина из них касалась различных правонарушений — 318 сообщений. Еще 242 раза жители сообщали о нарушениях правил дорожного движения.

Через сервис также поступило 27 сигналов о происшествиях с участием детей, 22 — о бытовом насилии и 19 — о дорожно-транспортных происшествиях.

Часть обращений получила процессуальное продолжение. В Единый реестр досудебных расследований внесли 102 материала, еще по 104 начали административное производство.

Напомним, ранее в Казахстане запустили новый цифровой сервис «Закон и Порядок».