РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:00, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане запустили новый цифровой сервис «Закон и Порядок»

    Министерство внутренних дел запустило цифровой сервис «Закон и Порядок» — теперь граждане могут напрямую сообщать в полицию о правонарушениях через приложение Egov Mobile, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    цифровой сервис «Закон и Порядок»
    Фото: polisia.kz

    На главной странице приложения появилась отдельная иконка «Закон и Порядок». С ее помощью можно быстро направить сообщение.

    Форма обращения простая и интуитивно понятная. Сигнал о происшествии — например, о нарушении общественного порядка, семейном насилии или ДТП — поступает оперативно, и полиция начинает реагировать сразу после получения сигнала.

    Аналогичные иконки также интегрированы в некоторые банковские приложения, что делает сервис доступным для широкой аудитории.

    Проект стал частью процесса цифровизации работы МВД в рамках реализации инициативы Главы государства «Закон и порядок».

    Цель — упростить и ускорить взаимодействие между полицией и гражданами, повысить оперативность реагирования и сделать помощь более доступной. Сервис работает круглосуточно, обращения принимаются по всей стране.

    Теги:
    МВД РК Закон и порядок Полиция Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают