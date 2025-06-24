В Казахстане запустили новый цифровой сервис «Закон и Порядок»
Министерство внутренних дел запустило цифровой сервис «Закон и Порядок» — теперь граждане могут напрямую сообщать в полицию о правонарушениях через приложение Egov Mobile, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
На главной странице приложения появилась отдельная иконка «Закон и Порядок». С ее помощью можно быстро направить сообщение.
Форма обращения простая и интуитивно понятная. Сигнал о происшествии — например, о нарушении общественного порядка, семейном насилии или ДТП — поступает оперативно, и полиция начинает реагировать сразу после получения сигнала.
Аналогичные иконки также интегрированы в некоторые банковские приложения, что делает сервис доступным для широкой аудитории.
Проект стал частью процесса цифровизации работы МВД в рамках реализации инициативы Главы государства «Закон и порядок».
Цель — упростить и ускорить взаимодействие между полицией и гражданами, повысить оперативность реагирования и сделать помощь более доступной. Сервис работает круглосуточно, обращения принимаются по всей стране.