Более 650 участников собрал Tartyl Fest в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице Казахстана официально открылся спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Нур-Султан является последним - 20-ым по счету городом, где проводится турнир. Местом сегодняшнего фестиваля выбрана сцена на территории EXPO.

По информации амбассадора проекта Айтыма Жакупова, в столице зарегистрированы свыше 650 участников.

Как он отметил, некоторые участники уже заявили о намерении установить новый рекорд.

Напомним, что последний рекорд Tartyl Fest составляет 50 подтягиваний, который установил Евгений Нам. Рекорд был зафиксирован в Караганде, однако принадлежит Таразу.

В открытии турнира приняли участие министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, заместитель акима города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев, руководитель фонда поддержки «Дара» Нурлан Коянбаев, известный спортсмен Дамир Муминов, амбассадор проекта, общественный деятель Айтым Жакупов. Все они пожелали успехов и победы участникам.

«Действительно, это событие, которое является настоящим массовым видом спорта. Здесь победит сильнейший. Отдельная большая благодарность всем организаторам. Знаю, что по всей стране более 12 тыс. участников приняли участие. Сейчас говорят: «От клавиатуры невозможно оторвать нашу молодежь», однако оторвать можно, и это доказывает такое событие как Tartyl Fest», - заявил министр культуры и спорта, обращаясь к участникам и гостям фестиваля.

По словам Даурена Абаева, планируется, что в дальнейшем фестиваль Tartyl Fest станет ежегодно проводимым мероприятием в нашей стране.

Фестиваль проходит с 10 июля в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе выбирают 27 победителей. За первое место участники получают денежный приз в 200 тыс. тенге, за второе – 100 тыс. тенге, за третье – 50 тыс. тенге.

Победители из каждого города (в девяти категориях) примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султане, дата которого станет известна в ближайшее время.



