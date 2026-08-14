Более 65% осужденных в Казахстане трудоустроены

В Казахстане трудоустроены более 65% осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщил Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

— В учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан в настоящее время отбывают наказание более 30 тысяч человек. Из них более двух тысяч — женщины, около 70 — несовершеннолетние, — говорится в сообщении ведомства.

В Комитете отмечают, что каждый человек имеет право на труд, свободный выбор вида деятельности и профессии.

— Трудоустройство осужденных осуществляется путем заключения трудового договора на основании официального заявления осужденного. В настоящее время официально трудоустроены около 21 тысячи человек, что составляет более 65% от общего числа осужденных, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в 2026 году планируется построить 42 производственных ангара в учреждениях уголовно-исполнительной системы.