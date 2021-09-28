Более 65% агросектора Казахстана финансируется государством

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совокупный ссудный портфель организаций сельско-хозяйственной отрасли перед организациями с государственным участием (в том числе кредитными товариществами) составил около 850 млрд тенге, а это более, чем 65% от общего объема задолженности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аналитический центр Первого кредитного бюро РК.

Лишь в нескольких регионах заметными игроками на рынке кредитования являются БВУ, но и в их портфеле по данным ПКБ нет однозначной информации о доле рыночного и государственного финансирования. Таким образом, доля государства в общем объеме задолженности может составить и до 90%. (В анализ были включены займы организаций с основным ОКЭД, относящимся к сельскохозяйственной деятельности).

Еще одно направление поддержки – это субсидирование. Сегодня в Казахстане на 1 тенге субсидий в сельском хозяйстве приходится 4 тенге кредитных средств. Субсидии также призваны помочь решить и главные «технические и технологические» проблемы сельского хозяйства, к которым относятся слабая ирригация (особенно на севере Казахстана) и высокий средний возраст сельхозтехники.

«В целом общий предполагаемый размер субсидий на семена, удобрения и пестициды составит не менее 60 млрд тенге. И это только по заявкам, поданным и/или одобренным в первой половине 2021 года в системе Qoldau. Эти же предприятия за это же время получили кредитов на 305,6 млрд тенге. Еще 84,3 млрд тенге – это бюджет субсидий на поддержку животноводства в 2021 году, из которых 57,2 млрд тенге было выплачено уже на начало августа», - сообщили в Первом кредитном бюро.

Кредитование предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства, растет. По состоянию на 1 августа 2021г. ссудный портфель превысил 1,3 трлн тенге, увеличившись за год на 17,4% или 194,5 млрд тенге. Растет как количество активных кредитов (+41,5% за год до 118,3 тыс. ед.), так и число заемщиков (+22,9% до 54,2 тыс. ед.).

Новые кредиты выдаются чаще, чем гасятся старые: в среднем каждое из предприятий имеет 2,18 незакрытых займа (в августе 2020 года – 1,9). Рост портфеля отмечается практически во всех регионах республики. Единственное исключение – это Костанайская область, но и тут сокращение произошло только из-за списания старых неработающих, крупных банковских займов.

Как отметили в Бюро, доля кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней за год снизилась с 27,3% до 14,7%. Сейчас качество кредитного портфеля находится на лучшем уровне, по крайней мере за последние 2,5 года, при этом в целом ситуация продолжается улучшаться. Улучшение качества происходит в том числе и технически, на фоне банковских списаний и роста общего ссудного портфеля. Но и с этим учетом доля просрочки в сельском хозяйстве выше, чем в среднем по рынку. Направление кредитования в целом остается достаточно рискованным: просрочки допускаются по каждому пятому займу, а доля неработающих кредитов составляет 14,6%.