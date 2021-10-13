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    18:01, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 645 км сетей газоснабжения построено за два года в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжаются масштабные работы по газификации города. За два года в столице построено более 645 км внутриквартальных сетей газоснабжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Доступ подключиться к газу уже получили жители жилых массивов Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, часть Агрогородка. Этой осенью возможность подключиться к газу получат жители ЖМ Юго-Восток, Промышленный, Агрогородок (часть, которая не была подключена).

    Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный – по ним планируется обеспечить газом до конца года. По микрорайону «Казахаул» (Караоткел) ведется разработка проектно-сметной документации. Полная газификация всего города завершится в 2023 году.

    Жители жилых массивов рассказали о преимуществах перевода дома на газ. Заманбек Алькейулы переехал в ЖМ Коктал-2 в прошлом году, и сразу же решили перевести дом с печного отопления на газ.

    «Мы переехали в прошлом году в декабре. С того времени мы пользуемся газом. Это очень удобно, тем более для нас – людей старшего поколения. Также чисто, экологично для нашей семьи, детей. Полезно для здоровья. Призываю всех переходить на газ. Воздух станет чище», - сказал Заманбек Алькейулы.

    «Я работаю воспитателем в детском саду. Сама живу в этом же районе, в частном доме. С прошлого года – с декабря – мы перешли на газ, нам провели. Нам очень нравится. Тепло, очень удобно. Теперь планируется на газ перевести и наш детский сад. Это для нас всех радостное событие», - сказала Айсулу Аусарова.

    «Проводят нам газопровод, чтобы в доме было тепло, чисто. Помогают нам во всем, даже если у кого-то возникают проблемы с документами, помогают, консультируют. В любое время можно включить краник, и будет у тебя дома тепло, сухо и чисто», - подчеркнула Светлана Свобода.

    Газификация - масштабный проект Елбасы. Проект позволяет, как повысить качество жизни горожан, так и значительно улучшить экологию города.

    Вопросы газификации города находятся на контроле у Главы государства.



    Теги:
    Нефть/газ Астана Видео Газификация
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