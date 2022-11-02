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Более 630 млрд тенге возвращено государству - Генпрокуратура

2 Ноября 2022, 17:50
Более 630 млрд тенге возвращено государству - Генпрокуратура
2 Ноября 2022, 17:50

Более 630 млрд тенге возвращено государству - Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комиссией по возврату активов возвращено государству денег и имущества на сумму более 630 млрд тенге. Об этом сообщил в Twitter генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает МИА «Казинформ».

По актам прокуроров в таможенной сфере бюджет пополнен на 57 млрд тенге, в собственность государства вернули 140 тысяч га земли на 5 млрд тенге.

Напомним, Указом Президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.



Фото: twitter.com/Asylov_GenPr


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