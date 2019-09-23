Более 62 тысяч человек стали участниками госпрограммы «Еңбек» в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По итогам 8 месяцев 2019 года в Туркестанской области 62 386 человек стали участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». Трудоустроено 42 612 человек, из них 30 328 или 71% на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В рамках первого направления Госпрограммы «Еңбек», предусматривающего проведение краткосрочных курсов для отдельных категорий граждан с целью привития профессиональных навыков по востребованным на рынке труда профессиям, в Туркестанской области обучением охвачено 2 844 человека. После завершения краткосрочного профессионального обучения центры занятости населения оказывают участникам госпрограммы содействие в трудоустройстве.

Основной задачей второго направления госпрограммы является развитие предпринимательской инициативы граждан. В его рамках предоставляют государственные гранты в размере 100 и 200 МРП на безвозмездной и безвозвратной основе претендентам, реализующим или планирующим реализовать стартовый бизнес и ранее не получавшим финансовую поддержку в рамках других государственных программ. Кроме того, на селе и в городах выдаются микрокредиты начинающим предпринимателям с предпринимательским потенциалом, сельскохозяйственным кооперативам и их членам, не достигшим пенсионного возраста, крестьянским и фермерским хозяйствам. Для получателей микрокредитов в рамках проекта «Бастау Бизнес» проводят обучение основам предпринимательства.

В Туркестанской области микрокредитованием охвачено 940 человек, из них в городах – 41 человек, в селах – 899. Государственные гранты в размере до 100 МРП получил 101 участник госпрограммы, в размере до 200 МРП – 498 человек (молодежь, члены малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособные инвалиды).

Третье направление госпрограммы предусматривает создание субсидируемых за счет государства рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан. В рамках его реализации в Туркестанской области трудоустроено 13 973 человека, из них на социальные рабочие места – 4 333 человека, на молодежную практику – 5 332 человека, на общественные работы – 4 308 человек.