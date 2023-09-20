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    22:07, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Свыше 609 млн тенге заплатили несуществующим учителям в Алматинской области

    Более 609 млн тенге заплатили несуществующим учителям в Алматинской области
    Фото: МИА «Казинформ»

    В Алматинской области в ходе проведенного внешнего анализа установлено 13 «мертвых душ» в сфере образования, которым перечислено свыше 609 миллионов тенге под видом зарплат. По фактам в отношении шести бухгалтеров зарегистрированы уголовные дела. Об этом сообщил руководитель Антикоррупционной службы региона Серик Орымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В отношении одного из них вынесен приговор суда с назначением наказания в виде 6 лет лишения свободы. Ущерб 81 миллион тенге возмещен полностью. Также имеется 4 факта, когда бухгалтера в сговоре с учителями начисляли повышенную зарплату. Общая сумма таких нарушений составляет 81 миллион тенге. На сегодня по одному факту бухгалтер и 4 учителя привлечены к уголовной ответственности от 3 до 6 лет лишения свободы. Причиненный ущерб в размере 62 миллиона тенге возмещен полностью», - сказал Серик Орымбетов.

    По словам спикера, сотрудники школ воспользовались отсутствием интеграции в системах «Парус-Каз» и «1С» с базами казначейства.

    Теги:
    Суды Алматинская область Коррупция Образование
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