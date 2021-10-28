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    13:09, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 600 тысяч га орошаемых земель введут в оборот в ближайшие годы в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно строительства и модернизации существующих ирригационных систем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В республиканской собственности находятся 3 448 оросительных каналов протяженностью 21 478 км, из них с бетонной облицовкой – 5 215 км, в земляном русле – 16 263 км. В неудовлетворительном состоянии находится 11 881 км, что в свою очередь является основной причиной высоких потерь при транспортировке воды до конечных потребителей. В настоящее время площадь орошаемых земель составляет 1,6 млн га. В рамках предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» в период 2021-2025 годы планируется ввести в оборот 600 тыс. га, из них на 400 тыс. га предусматривается восстановление ирригационной сети, на 200 тыс. га предусматривается строительство новых оросительных систем», - написал Роман Скляр.

    Таким образом, площадь орошаемых земель будет доведена до 2,2 млн га.

    «Далее, с 2025 по 2030 годы будет введено в оборот 800 тыс. га новых орошаемых земель. В соответствии с Посланием Главы государства Касым-Жомарт Кемеловича Токаева от 1 сентября 2021 года, будет реконструировано не менее 120 каналов протяженностью 2300 км в 7 областях (Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской), общей подвешенной площадью орошаемых земель 976 тыс. га, и построено 9 новых водохранилищ в 6 областях (Акмолинской – 1, Алматинской – 1, Жамбылской – 3, Западно- Казахстанской – 2, Кызылординской – 1, Туркестанской – 1) с общим объемом накопления 1,7 млрд. м3 воды», - сообщил запремьера.

    Он напомнил, что на заседании Правительства от 5 октября текущего года даны конкретные поручения по разработке Дорожных карт по внедрению водосберегающих технологий, строительству указанных водохранилищ и проектов по улучшению технического состояния каналов до 2025 года.

    «Кроме того, в целях экономии водных ресурсов при транспортировке и распределении, в настоящее время также прорабатывается вопрос внедрения цифровизации. К 2025 году планируется оцифровать 212 основных магистральных и межхозяйственных каналов с суммарным водозабором 7,7 км3 на орошаемой площади 497 тыс. га. Данные меры позволят сократить перерасход воды на 1,2 км3 ежегодно», - заключил Р. Скляр.


    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Экономика
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