14 Июня 2022 16:50

Более 600 тыс. работников в РК имеют право раннего выхода на пенсию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 17 тыс. работодателей перечисляют работникам обязательные профессиональные пенсионные взносы. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В распространенной международной практике занятость на вредных и тяжелых работах не должна превышать 15 лет, после чего в целях защиты работника от инвалидизации его, как правило, работодатель переводит на другие, более легкие работы. Работа во вредных, опасных условиях труда компенсируется более высокой заработной платой, а в отдельных странах - еще и повышением ставок взносов работодателей в систему защиты указанных лиц. В Казахстане, согласно Трудовому кодексу, оплата труда данных работников включает в себя повышенные должностные оклады (ставки) или доплаты. Коллективным договором может быть предусмотрен дополнительный социальный пакет», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в рамках пенсионной системы с 2014 года работодатели уплачивают в пользу указанных работников обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) в размере 5% от дохода работника.

Согласно опубликованной информации, более 17 тыс. работодателей за счет собственных средств перечисляются ОППВ в пользу 606 тыс. работников, общая сумма накоплений составила более 385,5 млрд тенге.

«Перечисление ОППВ в пользу работников дает им право раннего выхода на накопительную пенсию по достижению 50-летнего возраста, при этом размер ежемесячных пожизненных выплат составляет не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете – 26 173 тенге», - отметил зампремьера.

По состоянию на 1 января 2022 года за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов заключено 2,4 тыс. договоров пенсионного аннуитета, в том числе в 2021 году- 462.

«При Правительстве функционирует рабочая группа по вопросам социальной защиты лиц, занятых на подземных работах (шахтеров), в рамках которой рассматриваются и вопросы пенсионного обеспечения. Вопросы совершенствования пенсионного обеспечения с учетом международного опыта и актуарных расчётов будут рассмотрены в рамках разрабатываемого проекта Социального кодекса», - заключил Е. Тугжанов.