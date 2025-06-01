Более 600 тысяч казахстанцев занимаются национальными видами спорта

Национальными видами спорта занимаются 9,6% от всех занимающихся физической культурой и спортом в стране (в 2023 году — 619,2 тыс. человек или 8,7%). Тренерский штат включает 1781 наставников, в том числе 1004 — в сельской местности.



Динамика за 2018-2024 годы:

• 2018 — 375 926 чел.

• 2019 — 399 357 чел.

• 2022 — 432 457 чел.

• 2023 — 619 200 чел.

• 2024 — 660 000+ чел.



Наиболее популярные виды спорта:

• қазақша курес,

• тогызкумалак,

• асық ату,

• көкпар,

• бәйге,

• теңге ілу,

• жамбы ату,

• аударыспақ,

• құсбегілік,

• традиционная стрельба из лука,

• жекпе-жек и другие.



Для развития национальных видов спорта в регионах действуют 15 детско-юношеских спортивных школ и 17 специализированных клубов. Ежегодно в Казахстане проводится более 1000 соревнований по национальным видам спорта.

Ранее мы рассказывали, как в Казахстане развиваются байге, кокпар и другие национальные виды спорта.