Более 600 тысяч казахстанцев занимаются национальными видами спорта
По итогам 2024 года число казахстанцев, регулярно занимающихся национальными видами спорта, составило свыше 660 тыс. человек, передает агентство Kazinform.
Национальными видами спорта занимаются 9,6% от всех занимающихся физической культурой и спортом в стране (в 2023 году — 619,2 тыс. человек или 8,7%). Тренерский штат включает 1781 наставников, в том числе 1004 — в сельской местности.
Динамика за 2018-2024 годы:
• 2018 — 375 926 чел.
• 2019 — 399 357 чел.
• 2022 — 432 457 чел.
• 2023 — 619 200 чел.
• 2024 — 660 000+ чел.
Наиболее популярные виды спорта:
• қазақша курес,
• тогызкумалак,
• асық ату,
• көкпар,
• бәйге,
• теңге ілу,
• жамбы ату,
• аударыспақ,
• құсбегілік,
• традиционная стрельба из лука,
• жекпе-жек и другие.
Для развития национальных видов спорта в регионах действуют 15 детско-юношеских спортивных школ и 17 специализированных клубов. Ежегодно в Казахстане проводится более 1000 соревнований по национальным видам спорта.
Ранее мы рассказывали, как в Казахстане развиваются байге, кокпар и другие национальные виды спорта.