Более 600 нарушителей миграционного законодательства выявили туркестанские полицейские
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 600 нарушителей миграционного законодательства выявили туркестанские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
За время ОПМ «Нелегал-2021» туркестанскими полицейскими выявлен 601 факт нарушения правил въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан, а нарушители привлечены к административной ответственности. Из них иностранные граждане - 413, а граждане Республики Казахстан – 188.
В том числе, 57 иностранцев выдворили за пределы страны, а также зарегистрировали 4 факта нарушения ст. 449 КоАП «Приставание в общественных местах».
Выявлены 188 граждан Республики Казахстан, которые незаконно предоставили жилье иностранцам и незаконно использовали иностранную рабочую силу. Они привлечены к административной ответственности по ст. 518 КоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства» и по ст. 519 «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан».
- Не вернувшуюся из школы девочку отыскали полицейские Атырау
- Дефицита бензина нет: Шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает в штатном режиме
- 1,5 миллиона тенге задолжал мужчина предпринимателю в ВКО
- Актюбинец задержан за организацию незаконной миграции
- Алкоголь с поддельной маркировкой продавали в Усть-Каменогорске
- Использовавших иностранную рабочую силу 10 работодателей выявили в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана