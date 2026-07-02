Более 600 нарушений трудового законодательства выявили в Алматы

В Алматы с начала года государственные инспекторы труда провели 566 внеплановых проверок, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента государственной инспекции труда по городу Талгат Умбетьяров, всего зафиксировано 614 нарушений, из них 588 касались трудовых отношений, 23 — требований безопасности и охраны труда, еще три — законодательства о занятости населения.

По итогам проверок инспекторы выдали 389 предписаний об устранении нарушений, из которых на сегодняшний день исполнено 266, или 68,4%. К административной ответственности привлечены 309 юридических и физических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 63,9 млн тенге, из которых уже взыскано 37,7 млн тенге.

Особое внимание уделяется вопросам производственного травматизма. По данным департамента, за шесть месяцев зарегистрирован 51 несчастный случай на производстве. В результате пострадал 51 работник: 27 человек получили тяжелые травмы, 21 — легкие.

Параллельно ведется работа по защите прав работников на своевременную выплату заработной платы. С начала года задолженность по зарплате погашена на 53 предприятиях города на общую сумму 59,4 млн тенге. Благодаря принятым мерам восстановлены права 105 работников.

Вместе с тем задолженность по заработной плате сохраняется на четырех предприятиях Алматы. Общая сумма долга составляет 97,3 млн тенге перед 73 работниками.

На брифинге также напомнили работодателям об обязанности вносить сведения в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД). Согласно Трудовому кодексу, в систему должны своевременно вноситься данные о заключении, изменении и прекращении трудовых договоров, а также сведения о предоставлении отдельных видов отпусков.

По информации АО «Центр развития трудовых ресурсов», сведения о 73 592 работниках Алматы до сих пор не внесены в ЕСУТД.

Талгат Умбетьяров отметил, что с 12 марта 2026 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за несвоевременное или неполное внесение сведений в систему, а также за предоставление недостоверной информации.

За первое нарушение предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц — 30 МРП, для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций — 60 МРП, для субъектов среднего предпринимательства — 80 МРП, а для крупного бизнеса — 150 МРП.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что с начала 2026 года государственная инспекция труда выявила по стране около 2,8 тысячи нарушений трудового законодательства.