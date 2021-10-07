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    16:21, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 600 нарушений ПДД выявили в Туркестанской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 628 административных правонарушений среди водителей пассажирского транспорта выявлено полицейскими Туркестанской области. В регионе проходит ОПМ «Автобус», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

    В период с 4 по 13 октября текущего года на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и повышение транспортной дисциплины среди водителей пассажирских автобусов.

    В проведении отработок задействованы свыше 400 сотрудников полиции и представителей других заинтересованных служб. Стражи порядка уделяют особое внимание проверке технического состояния автобусов, предрейсового и медицинского осмотров водителей, соблюдению режима труда и отдыха, выявлению фактов незаконного переоборудования и других правонарушений.

    За время ОПМ «Автобус» полицейскими на дорогах Туркестанской области выявлено 628 административных правонарушения, совершенных водителями автобусов. В том числе пресечено 6 фактов нелегальной перевозки пассажиров. За нарушение правил перевозки пассажиров, багажа и грузов привлечен 61 нарушитель, за незаконное переоборудование - 34, за непрохождение предрейсового техосмотра - 14, за отсутствие страховки 35, также 87 водителей, не прошедших государственный и обязательный техосмотр.

    Кроме того, за нарушение скоростного режима к административной ответственности привлечены 10 водителей, за нарушение правил маневрирования - 101 и за пользование телефоном при управлении автотранспортом - 133 водителя.

    На штрафстоянку за различные нарушение ПДД водворили 39 единиц автотранспорта. Также полицейские проверили 175 автобусов на предмет соответствия состояния отопления и электрооборудования.


    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Общество Безопасность Правоохранительные органы
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