Более 600 нарушений ПДД выявили в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 628 административных правонарушений среди водителей пассажирского транспорта выявлено полицейскими Туркестанской области. В регионе проходит ОПМ «Автобус», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

В период с 4 по 13 октября текущего года на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Оно направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и повышение транспортной дисциплины среди водителей пассажирских автобусов.

В проведении отработок задействованы свыше 400 сотрудников полиции и представителей других заинтересованных служб. Стражи порядка уделяют особое внимание проверке технического состояния автобусов, предрейсового и медицинского осмотров водителей, соблюдению режима труда и отдыха, выявлению фактов незаконного переоборудования и других правонарушений.

За время ОПМ «Автобус» полицейскими на дорогах Туркестанской области выявлено 628 административных правонарушения, совершенных водителями автобусов. В том числе пресечено 6 фактов нелегальной перевозки пассажиров. За нарушение правил перевозки пассажиров, багажа и грузов привлечен 61 нарушитель, за незаконное переоборудование - 34, за непрохождение предрейсового техосмотра - 14, за отсутствие страховки 35, также 87 водителей, не прошедших государственный и обязательный техосмотр.

Кроме того, за нарушение скоростного режима к административной ответственности привлечены 10 водителей, за нарушение правил маневрирования - 101 и за пользование телефоном при управлении автотранспортом - 133 водителя.

На штрафстоянку за различные нарушение ПДД водворили 39 единиц автотранспорта. Также полицейские проверили 175 автобусов на предмет соответствия состояния отопления и электрооборудования.