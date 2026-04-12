Более 600 морских пехотинцев в Актау завершили срочную службу
В Актау более 600 военнослужащих морской пехоты завершили срочную службу. Часть из них приняла решение продолжить службу по контракту, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в Министерстве обороны, в воинских частях регионального командования «Запад» проходят торжественные мероприятия, посвященные увольнению в запас военнослужащих, выслуживших установленный срок.
На плацу бригады морской пехоты более 600 срочников приняли участие в церемонии прощания с Боевым знаменем — символом воинской чести и доблести.
При этом 15 военнослужащих приняли решение продолжить службу по контракту в Вооруженных силах.
За год службы военнослужащие освоили воинские специальности, получили практические навыки и прошли подготовку, направленную на развитие дисциплины, ответственности и профессиональных компетенций, которые могут быть востребованы и в гражданской жизни.
Командование отмечает, что личный состав показал хорошие результаты в боевой и государственно-правовой подготовке, а также подтвердил уровень выучки в ходе оперативно-стратегических учений «Айбалта-2025».
Отдельные военнослужащие были поощрены грамотами, благодарственными письмами в адрес родителей и памятными подарками. Ряду солдат присвоены очередные воинские звания.
Всего в Актауском гарнизоне в период с апреля по июнь в запас будут уволены около 1000 человек. После службы многие из них планируют начать трудовую деятельность, имея базовые профессиональные навыки и опыт.
Ранее мы рассказывали, как усиливают социальную поддержку военнослужащих Казахстана.