Более 600 морских пехотинцев в Актау завершили срочную службу

Как сообщили в Министерстве обороны, в воинских частях регионального командования «Запад» проходят торжественные мероприятия, посвященные увольнению в запас военнослужащих, выслуживших установленный срок.

На плацу бригады морской пехоты более 600 срочников приняли участие в церемонии прощания с Боевым знаменем — символом воинской чести и доблести.

При этом 15 военнослужащих приняли решение продолжить службу по контракту в Вооруженных силах.

За год службы военнослужащие освоили воинские специальности, получили практические навыки и прошли подготовку, направленную на развитие дисциплины, ответственности и профессиональных компетенций, которые могут быть востребованы и в гражданской жизни.

Командование отмечает, что личный состав показал хорошие результаты в боевой и государственно-правовой подготовке, а также подтвердил уровень выучки в ходе оперативно-стратегических учений «Айбалта-2025».

Отдельные военнослужащие были поощрены грамотами, благодарственными письмами в адрес родителей и памятными подарками. Ряду солдат присвоены очередные воинские звания.

Всего в Актауском гарнизоне в период с апреля по июнь в запас будут уволены около 1000 человек. После службы многие из них планируют начать трудовую деятельность, имея базовые профессиональные навыки и опыт.

