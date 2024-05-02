Более 600 лет у школьной доски: в Туркестанской области живет известная династия педагогов

Более 600 лет насчитывает общий трудовой стаж учительской династии Ыскак. В необычной семье уроженцев Ордабасинского района Туркестанской области более двух десятков педагогов. Корреспондент агентства Kazinform пообщалась с одним из известных представителей династии, казахстанским педагогом и писателем Акимом Ыскаком.

Первый в профессии

Свое начало учительская династия Ыскак берет с заслуженного учителя Казахской ССР, видного деятеля просвещения Южно-Казахстанской области Султана Ыскакова. Земляки запомнили его как активного пропагандиста культа знаний, организатора просветительской деятельности в ауле. Помимо высокого звания отличника народного образования КазССР родоначальник педагогической династии отмечен также правительственными наградами, в числе которых орден Трудового Красного Знамени. Люди старшего поколения говорят о Султане Ыскакове только хорошее, отмечая его требовательность и доброту. Сотни его учеников после окончания сельской школы смогли поступить в институты, получить высшее образование и с благодарностью вспоминают своего наставника.

- Педагогический стаж нашего деда Султана Ыскакова насчитывает 45 лет. В 30-х годах он, вместе с другими образованными людьми района, принимал участие в ликвидации безграмотности. А уже в 1934 году организовал строительство школы в Ленгерском районе, которую потом сам и возглавил, параллельно преподавая в ней географию. Спустя три года он уже руководил районным отделом образования и инициировал строительство семилетней школы в селе Диханколь. Эта школа существует до сих пор. Но позже в семье случилось большое несчастье – за мешок муки была убита семья брата и в 1940 году наш дедушка вернулся домой в село Буржар Ордабасинского района, - рассказывает об основателе династии Аким Ыскак.

Фото: из личного архива семьи Ыскак

В родном селе 28-летний Султан, собрав земляков, построил еще одну школу и добился от тогдашних властей, чтобы ей дали имя Абая Кунанбаева. И это была первая школа в стране, получившая имя великого казахского поэта.

- В то время Абая мало кто знал. Роман-эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая» впервые был опубликован только в 1942 году. Тем не менее, дед, очень любивший творчество Абая и знавший его стихи наизусть, сумел добиться того, чтобы новая школа получила имя поэта. И она носит его по сей день, - добавил Аким Ыскак.

В 1941 году мирные планы целеустремленного педагога на жизнь прервала война. У Султана Ыскакова была бронь, но тем не менее он записался добровольцем и вместе с другими односельчанами отправился на фронт, оставив дома жену и шестилетнего сына Абдикайыма. За мужество и отвагу Султан Ыскаков был не единожды удостоен высоких боевых наград. К очередной награде он был представлен в 1944 году. Но по попросил командира вместо ордена, дать ему возможность съездить в отпуск. Из дома давно не было писем и на сердце у солдата было неспокойно. До дома Султан добирался почти две недели. Приехав в родной аул узнал, что жена его умерла. Оставшемуся без родителей Абдикайыму пришлось нелегко. Султан отвез сына к родственникам жены в Толебийский район и уже через два дня отправился в обратный путь.

- Победу дед встретил в Берлине. Был награжден орденом Красной звезды, многочисленными медалями, также получил благодарность от Сталина. В 1945 году благополучно вернулся домой и продолжил работать в школе имени Абая Кунанбаева, - поделился внук героя.

А уже в 50-х года школа, в которой Султан Ыскаков уже работал директором, прославилась на весь Советский Союз, завоевав серебряную медаль на самой известной в стране выставке достижения народного хозяйства. На пришкольном участке школьники и педагоги выращивали различные овощи и бахчевые культуры. Их лучшие образцы и были представлены на выставке в Москве.

- Помимо педагогической деятельности наш дед был занят партийной работой и очень много помогал односельчанам, потерявшим на войне мужей, отцов, сыновей. Не оставлял без внимания и многочисленные семьи переселенцев с Кавказа и эвакуированных в годы войны. Когда в 1975 году дедушки не стало, очень многие люди приехали из разных городов Советского Союза проститься с ним и высказать слова благодарности. Позже одну из школ района односельчане назвали именем Султана Ыскакова и установили памятник в его честь, - добавил Аким Ыскак.

Продолжатели династии

Глядя на отца, всегда мечтал о профессии учителя и его единственный сын Абдикайым.

- Сразу после школы отец начала работать пионервожатым, позже поступил в КазПИ и был одним из первых его выпускников. Начинал трудовую деятельность в селе Советском Ленгерского района. Преподавал химию и вел классное руководство. Одним из его учеников был Амалбек Тшанов, ставший впоследствии известным политическим и общественным деятелем Казахстана. Позже отец вернулся в родное село и работал в школе, основанной нашим дедом. Общий стаж у него, как у деда – 45 лет. Из них 30 лет он проработал директором школы. Как и дед, он был удостоен звания отличника просвещения Казахстана. Является почетным гражданином Ордабасинского района, - продолжил Аким Ыскак.

В этом году аксакалу исполнилось 89 лет, но он по-прежнему внимательно следит за новостями и интересуется жизнью страны. Абдикайым ага до сих желанный гость в школе, в которой проработал почти всю жизнь. По его стопам пошли и пятеро из его 10-х детей. Получив педагогическое образование учителями стали Аким, Абдикарим, Гульжан, Гульмира и Гульсара Ыскак.

Фото: из личного архива семьи Ыскак

Педагогическая династия продолжается и сейчас. Более того, теперь число учителей в этой семье постоянно растет. Следом за пятью детьми Абдикайыма Ыскака педагогами стали семеро его внуков. Учительскую стезю, в свое время, выбрали пять невесток аксакала и один зять.

Почти все представители педагогической династии Ыскак работали или продолжает работать в школе им. Абая Кунанбаева. Аким Ыскак проработал в родной школе 10 лет, преподавая физику, астрономию и труд. Позже руководил районным управлением образования. Потом участвовал в выборах и стал депутатом Мажилиса Парламента. Сейчас Аким Ыскак занимается литературной деятельностью, изучая и издавая наследие основателя династии – Султана Ыскакова. По его трудам были изданы две книги -«Ұрпаққа аманат» и «Адам арын ойлайды», которые сегодняшние педагоги используют в своей профессиональной деятельности.

Фото: из личного архива семьи Ыскак

Самый молодой член династии педагогов – правнук Султана Ыскакова Имангали Султан – получает высшее образование по специальности «преподаватель физкультуры». Мечтает об учительской стезе и его правнучка, ученица 10 класса Акмарал Ыскак.

Если сложить педагогический стаж всех членов этой необыкновенной семьи, выйдет больше 600 лет. Отрадно, что эта цифра постоянно растет и сегодня уже четвертое поколение династии Ыскак продолжает профессию педагога.