Более 600 человек спасли и эвакуировали сотрудники ДЧС Астаны с начала года

С начала 2023 года сотрудники ДЧС Астаны спасли и эвакуировали более 600 человек. Об этом сообщил первый заместитель начальника столичного департамента по чрезвычайным ситуациям Дамир Ермагамбетов на очередной сессии маслихата города Астаны 8-го созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В отчетном периоде подразделениями департамента было совершено 4 242 оперативных выезда по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Спасено и эвакуировано 634 человека, оказана доврачебная помощь 87 пострадавшим. Получили травмы 30, погибли в огне 7 человек. На учет департамента взят 24 791 объект, из них относящиеся к высокой степени риска 3 573 объекта, средней степени - 602, низкой степени – 20 616 объектов. Инженерно-инспекторским составом проведена 591 проверка, в ходе которых выявлено 4 533 нарушения правил пожарной безопасности. К административной ответственности привлечено 223 гражданина», – сказал Д. Ермагамбетов.

Спикер сообщил, что по преступным фактам, связанным с пожарами, в производстве органов уголовного преследования в департаменте находятся 26 уголовных дел, в том числе, по двум фактам лица, виновные в возникновении пожара, уже осуждены.

В целом, в результате проводимой департаментом профилактической работы количество пожаров в столице снижено на 19%, в том числе, в жилом секторе на 35%. Уменьшилось количество людей, погибших на пожарах, на 41,7%.

Д. Ермагамбетов также напомнил, что в период с 8 по 20 февраля, по поручению Главы государства, подразделение оперативно-спасательного отряда принимало участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции. Работе спасателей была дана высокая оценка Президентом Республики Казахстан.

Выступивший с докладом депутат Канат Естек отметил необходимость улучшения материально-технической базы столичной службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, а также указал на низкий уровень оплаты труда спасателей и нерешенность вопросов обеспечения их жильем.

В ходе сессии обсуждались и другие аспекты работы ДЧС Астаны, в том числе, касающиеся безопасности на воде. В дальнейшем эти вопросы будут прорабатываться в постоянных комиссиях маслихата и выноситься на уровень Парламента.