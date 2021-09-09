Более 60% зерновых площадей убрано в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области общая площадь зерновых составляет 2 миллиона 994 тысячи гектаров. Обмолочено 1 миллион 829 тысяч гектаров, передает МИА «Казинформ».

По информации управления сельского хозяйства акимата Северо-Казахстанской области общая площадь зерновых в области составляет 2 миллиона 994 тысячи гектаров.

По состоянию на 5 сентября 2021 года уже обмолочено 1 миллион 829 тысяч гектаров или 61, 1 процентов.

В Тайыншинском районе области, где побывали журналисты ряда местных и республиканских изданий, убрано больше половины площадей.

Свою лепту в уборочную кампанию вносят специалисты Северо-Казахстанского филиала АО «КазАгроФинанс», дочерней организации Холдинга «Байтерек».

Группа компаний ТОО «АСТЫК-STEM» работает с Северо-Казахстанским филиалом АО «КазАгроФинанс» с 2008 года.

За последние несколько лет с целью обновления машинно-тракторного парка компании, закуплено техники на сумму 1 миллиард 776 миллионов тенге.

В 2021 году заключено договоров лизинга с АО «КазагроФинанс» на сумму 640 миллионов тенге, в том числе оборудование для орошения – «дождевальные системы», что стало актуально в текущем году в условиях экстремальной жары во многих регионах Республики.

Товарищество с ограниченной ответственностью «АСТЫК-STEM» организовано в 2002 году. Общая площадь пашни составляет 9 829 га. Основные возделываемые культуры представлены зерновыми, масличными, кормовыми. Возделываются также овощи.

Животноводство представлено молочным направлением, состоящим из 500 голов маточного поголовья.

По мнению директора ТОО «АСТЫК-STEM» Сергея Звольского, КАФ - это удобный финансовый институт, с помощью которого сельхозтоваропроизводители могут обновлять технику. В хозяйстве уделяют большое внимание выращиванию овощей. При помощи КазАгроФинанса для получения хороших урожаев картофеля и моркови применяется капельное орошение и дождевальные установки. Внедрение таких технологий позволяет получать до 100 тонн моркови с одного гектара. Хороший урожай планируется получить и картошки.

На 23 августа 2021 года в «КазАгроФинанс» поступили заявки на сумму 162 миллиардов тенге, из которых профинансировано 6 301 единиц техники на сумму 120,4 млрд тенге.