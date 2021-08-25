Более 60 выездов осуществили спасатели Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За сутки, с 23 по 24 августа, подразделениями Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области осуществлено 63 выезда, из них на тушение пожаров и случаев горения – 58, проведение аварийно-спасательных работ – 5, при этом спасено 2 человека, в том числе 1 ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ликвидирован крупный степной пожар в Абайском районе. В 13:57 поступило сообщение о пожаре в Акбастауском сельском округе, произошло горение сухой травы на площади 1300 га. Пожар был ликвидирован ночью в 02:44. В тушении были задействованы 60 человек и 16 единиц техники Департамента по ЧС, добровольных противопожарных формирований, крестьянских хозяйств, местных исполнительных органов.

Также общими усилиями ликвидированы 7 случаев горения в степи в Жанааркинском, Улытауском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Шетском и Абайском районах. Площадь горений от 2 до 48 га.

«Случаи горения сухой травы происходят не только в степных массивах, но и на территории населенных пунктов. Пожарные подразделения ДЧС ежедневно выезжают на тушения травы и мусора в черте города. Основная причина возникновения - человеческий фактор. Устойчивая сухая погода способствует быстрому возникновению пожара, а ветер создает высокий риск мгновенного распространения огня. Призываем жителей и гостей области быть предельно внимательными с огнем: не бросать непотушенные спички, сигареты, осколки стекла и др. Разжигать костры можно только в оборудованных местах. Также нельзя оставлять костер, не потушив его. Не допускайте игр детей с огнем», - сообщили в ДЧС Карагандинской области.



