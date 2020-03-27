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Более 60 тысяч масок бесплатно розданы в Ордабасинском районе Туркестанской области

27 Марта 2020, 23:32
Более 60 тысяч масок бесплатно розданы в Ордабасинском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Ордабасинском районе Туркестанской области волонтеры приступили к пошиву медицинских масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Волонтеры выразили готовность оказать помощь при пошиве столь необходимого на сегодня средства защиты.

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Кроме того, в районе за счет спонсоров и местных народных избранников 105 социально уязвимым семьям раздали товары первой необходимости.

Также в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции в районе установлено пять круглосуточных блокпостов. На этих постах медики и полицейские измеряют температуру у всех водителей и пассажиров. Для сотрудников постов со стороны местного акимата организовано горячее питание.

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