Более 60 тысяч масок бесплатно розданы в Ордабасинском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Ордабасинском районе Туркестанской области волонтеры приступили к пошиву медицинских масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Волонтеры выразили готовность оказать помощь при пошиве столь необходимого на сегодня средства защиты.

Кроме того, в районе за счет спонсоров и местных народных избранников 105 социально уязвимым семьям раздали товары первой необходимости.

Также в целях предупреждения и пресечения распространения коронавирусной инфекции в районе установлено пять круглосуточных блокпостов. На этих постах медики и полицейские измеряют температуру у всех водителей и пассажиров. Для сотрудников постов со стороны местного акимата организовано горячее питание.