Более 60 тысяч квартир построено в Костанайской области за годы независимости РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За прошедшие 30 лет Независимости Республики Казахстан в области введено в эксплуатацию 5 839,4 тыс. квадратных метров жилья, или 60,3 тысяч квартир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области.

Как отмечают в управлении, на сегодняшний день объем жилищного строительства в Костанайской области демонстрирует положительную динамику со среднегодовым приростом порядка 13%.

«В текущем году в области будет построено 449,0 тыс. квадратных метров жилья с 18%-ным ростом к уровню прошлого года, в том числе планируется ввести в эксплуатацию: 30,3 тыс.кв. м – арендного жилья без права выкупа, 111,1 тыс.кв. м – кредитного жилья через выпуск облигаций МИО, 125,2 тыс.кв. м – коммерческого жилья, 182,4 тыс.кв. м – индивидуальные жилые дома»,- пояснили в управлении.

Основная доля проектов жилищного строительства приходится на Костанай. В последние годы в областном центре выросли такие микрорайоны как «Аэропорт», «Юбилейный» и «Береке». Продолжается застройка микрорайона «Кунай».

«На сегодняшний день в микрорайоне «Аэропорт» завершено строительство 37 многоэтажных домов за счет бюджетных средств. До конца текущего года будет построено еще 4-е многоэтажных жилых дома за счет бюджетных средств, общей площадью 25,3 тыс.кв. м на 360 квартир.

В микрорайоне «Юбилейный» построены и введены в эксплуатацию 41 домов, в текущем году здесь будет завершено строительство еще 6-ти многоэтажных жилых домов. Таким образом в текущем году будет полностью завершено жилищное строительство микрорайонов «Аэропорт» и «Юбилейный»»,- добавили в ГАСК.

Также, уже построено 9 жилых домов в новом микрорайоне «Береке», до конца года будет построено еще 4-е многоэтажных жилых дома за счет средств коммерческих застройщиков. Будут построены и введены в эксплуатацию 19 многоэтажных кредитных домов.

«В 2021 году всего на строительство из республиканского бюджета выделено 9,3 млрд тенге. На строительство арендного жилья без выкупа выделено 1 910,6 млн тенге на реализацию двух переходящих объектов с 2020 года и строительство трех новых объектов. На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей в 2021 году выделено 603,5 млн тенге на приобретение 72-х квартир»,- сообщили в управлении.

Более 6 миллиардов тенге также выделены на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

«На сегодняшний день обеспечение населения жильем является приоритетным направлением по улучшению благосостояния населения. За прошедшие 30 лет Независимости Республики Казахстан в области введено в эксплуатацию 5 839,4 тыс. кв. метров жилья, или 60,3 тыс. квартир»,- подытожили в ГАСК.