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    13:45, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 60 тысяч человек вакцинировались от КВИ в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 15 апреля первым компонентом от коронавируса вакцинировались более 60 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первым компонентом привито 60 631 лиц, из них 14 858 медицинских работников, педагогов - 17 758, участковых полицейских – 1824, студентов - 306, контингентов медико-социальных учреждений - 282, сотрудников силовых структур - 2423, госслужащих - 2026, лиц с хроническими заболеваниями - 1094, других лиц - 20 060.

    Вторым компонентом вакцинировано 9855, из них 7099 медицинских работников, педагогов - 2490, участковых полицейских – 793 сотрудников силовых структур – 89, госслужащих – 75, других лиц - 29. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

    По области количество всего прививочных пунктов, задействованных в проведении вакцинации против КВИ – 125, из них обеспечены холодильным оборудованием (режим - 18 градусов) – 77, активными термконтейнерами рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой – 99.

    Вместе с тем организовано 25 передвижных/выездных прививочных пунктов, все пункты обеспечены активными термконтейнерами рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой.

    По Алматинской области на 15 апреля зарегистрировано 17 580 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 9584.

    Напомним, в Алматинской области по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 17 580 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 9584.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Алматинская область Минздрав РК
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