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Более 60% составляет степень изношенности канализационных систем в Казахстане

19 Апреля 2023, 09:17
Более 60% составляет степень изношенности канализационных систем в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В целях мониторинга технического состояния и хода строительства канализационных очистных сооружений представителями Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК осуществлен выезд в Карагандинскую, Актюбинскую, Атыраускую, Мангыстаускую, Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую области и область Улытау, передает МИА «Казинформ».

«В целях мониторинга технического состояния и хода строительства канализационных очистных сооружений сотрудниками Комитета проводились выезды в регионы. Ни для кого не секрет, что в большинстве крупных городах канализационные сооружения изношены, так как введены в эксплуатацию еще в 50-70-х годах», - поделился председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Тимур Карагойшин.

Рабочие поездки были направлены на определение текущего состояния канализационных очистных сооружений и проблем, которые препятствуют проектированию.

К примеру, в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область представители ведомства проинформировали местные исполнительные органы о механизмах финансирования для реализации проектов КОС.

Также с участием заинтересованных сторон проведено совещание по модернизации КОС в области. Говоря о ситуации в городах Шахтинск и Сарань, необходимо отметить, что в данных населенных пунктах требуется разработка проектно-сметной документации.

Что касается городов Кызылорда, Шымкент, Тараз, Сарыагаш, Ленгер и Жанатас, то по итогам командировки подготовлен отчет с фотофиксацией технического состояния КОС.

К слову, степень изношенности канализационно-очистных сооружений по стране составляет более 60%. А в некоторых городах и вовсе превышает 90%. Следует отметить, что до 2028 года планируется построить и реконструировать КОС в 68 городах республики.

Строительство   МИИР РК  
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