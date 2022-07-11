11 Июля 2022 12:00

Более 60 преступлений помогли раскрыть жамбылским полицейским служебные собаки

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на весь научно-технический прогресс и бурное развитие современных инновационных технологий, собаки остаются незаменимыми помощниками человека в раскрытии преступлений и поддержании общественного порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в областном Центре кинологической службы работают 12 кинологов, здесь содержатся несколько десятков служебных полицейских собак. Этот центр считается одним из лучших в стране.

О работе жамбылских кинологов и их питомцев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель кинологической службы департамента полиции Жамбылской области Юрий Наливкин.

- Юрий Петрович, можете объяснить, почему до сих пор, при всем мощном развитии современной техники XXI века, продолжается использование собак в работе полицейских?

- Наверное, потому, что именно с помощью собак с их уникальным нюхом можно раскрыть сложные преступления. Ведь нос животного – это удивительно чуткий инструмент. Собака различает в десятки тысяч раз больше запахов, чем нос человека. А это является неоценимым качеством при расследовании, например, преступлений по «горячим следам». Никакая техника с этим не сравнится.

- Сколько сегодня в Жамбылском центре кинологической службы содержится собак, и каких пород?

- В нашем центре сегодня живут 50 служебных собак, среди них немецкие, бельгийские и среднеазиатские овчарки, лабрадоры, спаниели. За каждой собакой закреплен определенный кинолог, который работает с ней от начала и до конца службы. Наши кинологи сами растят для себя щенков, и делятся секретами с полицейскими других областей, которые приезжают в наш центр.

Ежедневно собаки помогают полицейским предотвращать и раскрывать преступления, охраняют покой граждан, патрулируют город вместе с полицейскими. Огромную помощь оказывают кинологи со своими служебно-розыскными собаками при расследовании убийств, грабежей, краж, в поиске без вести пропавших людей.

С начала года специалисты кинологической службы при помощи служебных собак раскрыли 61 преступление. Служебно-розыскные собаки стали главными участниками обнаружения и изъятия более 500 килограммов наркотических средств.

- Как вырастить из щенка служебную собаку? Насколько это трудно и каждая ли собака может стать служебной?

- Это непростая задача. У щенков сначала идет первоначальная общеобразовательная подготовка - смотрят родословную, оценивают их физические, рабочие качества. Чтобы подготовить одну собаку, уходит от нескольких месяцев до двух лет. Занятия делятся по этапам. Сначала выработка навыков послушания, затем - защиты и задержания, несения караульной службы. После переходят на более высокий уровень получения будущей специальности, соответствующей характеру собаки. Высшим пилотажем считается, если собака может определить преступника по запаху. Но на это способна далеко не каждая служебная собака.

- А какие специализации есть у служебных собак?

- У каждого пса своя специализация. У нас готовят собак по общерозыскному профилю, для поиска взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, оружия, несения патрульно-постовой и конвойно-караульной службы.

Собаки разделены по нескольким направлениям - следовая работа, поиск и обнаружение взрывчатых веществ, наркотических средств, караульные собаки, а также для несения патрульной службы. Есть еще работа по линии экспертно-криминалистического управления - одорологическая выборка запахов, изъятых на месте преступления и установление сходства запахов специально подготовленной собакой. Одорологическая идентификация включает в себя отбор запаха на месте происшествия, хранение запаха в пробниках или приспособлениях от нескольких минут до года.

Каждый кинолог должен быть обязательно еще и психологом. Собаки, как и люди, имеют свой характер, свой психотип, от которого зависит специализация пса. Например, если пес слишком игрив, то его нельзя натаскивать на взрывчатку, может произойти трагедия.

- А правда ли, что собак, в задачу которых входит поиск наркотических веществ, специально «подсаживают» на наркотики?

- Нет, это миф. Тогда бы служебных собак для поиска оружия и фальшивых денег «подсаживали» на металл и доллары? Нет, для этого в нашей работе используются имитаторы со специальными запахами. Дрессировка проходит в виде игры, с обязательным поощрением за хорошо выполненную работу.

- Говорят, что применение служебных собак приравнивается к использованию оружия. Так ли это?

- Да, конечно. Служебные собаки могут применяться сотрудниками органов внутренних дел только в соответствии с законодательством. Кинологом может стать только сотрудник полиции, который прошел специальную подготовку, за ним закрепляется служебная собака.

Содержатся служебные собаки в объединенных питомниках органов внутренних дел или по месту жительства полицейских-кинологов.

Есть определенные правила применения собак в служебной деятельности. Так, ограничивается применение собак в жару и морозы. При температуре свыше +30 и ниже -20 градусов собаки могут работать на улице не дольше четырех часов. Перевозят собак только специальным или патрульным автотранспортом.

Если полицейский-кинолог со своей служебной собакой идет пешком к месту несения службы и обратно по улицам города, собака должна находиться от него слева, на коротком поводке и в наморднике.

Перед применением регламентируется, что собака должна также находиться слева от кинолога. Причем сам кинолог должен убедиться, что собака не причинит вреда другим лицам. Собак, которых используют при задержании особо опасных и вооруженных преступников, специально адаптируют к выстрелам.

Кроме того, собаку разрешено спускать с поводка только в том случае, если преступник оказывает сопротивление. Если пес покусает подозреваемого, то отвечать за это будет кинолог.

Если сотрудник полиции применил собаку для задержания преступника, и собака нанесла укусы задержанному, то сам полицейский должен оказать ему первую медицинскую помощь и вызвать медиков.

В любом случае применения собаки для задержания правонарушителя полицейский-кинолог обязан доложить руководству департамента - когда, где, против кого и при каких обстоятельствах собака применялась, и каковы были последствия применения.

По моему мнению, успех выполненного задания на 70% зависит от человека и только на 30 – от служебной собаки.

- Можете вспомнить какой-нибудь интересный случай?

- В этом месяце особенно отличилась 5-летняя бельгийская овчарка по кличке Барон. Она служит в нашем центре уже третий год, и с момента своего рождения закреплена за младшим инспектором-кинологом старшиной полиции Ержаном Копековым.

Барон обучен поиску наркотических веществ. Сейчас кинолог с собакой находятся в служебной командировке в Кордайском районе, и они уже обнаружили около пяти килограммов наркотиков.

К примеру, 6 июля 2022 года особое внимание Барона привлекла автомашина «Мерседес». При досмотре салона под пассажирским сидением Барон начал активно обозначать замотанный пакет. Оказалось, что внутри пакета находилось более 2,7 килограмма марихуаны.

На следующий день Барон проявил внимание к багажному отсеку автомашины «Фольксваген». При досмотре там было обнаружено более 2,1 килограмма гашиша.

За отличную службу младший инспектор-кинолог Ержан Копеков и служебно-розыскная собака Барон награждены благодарственным письмом и медалью.

- Юрий Петрович, что, по-Вашему мнению, самое главное в работе кинолога?

- Главное для кинолога - любить собак. Без этого в нашем деле никак нельзя, ведь у каждой собаки свой характер, к каждой нужен индивидуальный подход. За время службы собака становится настоящим другом своего кинолога. Единственное, что обидно – это то, что приходится после восьми – девяти лет службы собаку списывать. И самое печальное – это когда наши друзья «уходят за радугу». Это очень тяжело - терять верных друзей!