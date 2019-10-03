Более 60 преподавателей получили звание «Лучший педагог-2019»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялась торжественная церемония награждения обладателей звания «Лучший педагог-2019», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня я хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, успехов, благополучия, благодарность учеников и в большей степени понимающих родителей», - сказал, вручая награды педагогам министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.





В общей сложности обладателями престижной награды стали 64 педагога – 16 по системе технического и профессионального образования и 48 по системе дошкольного и среднего образования.

Стоит отметить, что за 8 лет в конкурсе приняли участие 35 127 педагогов, из них обладателями знака «Лучший педагог» с денежным вознаграждением в размере 1000 МРП стали 432 педагога системы дошкольного и среднего, технического и профессионального образования.

Конкурс проводится в 3 этапа: районный (городской) этап; областной этап; республиканский.

Районный и областные этапы прошли в апреле-мае, республиканский – август-сентябрь. В этом году в республиканском этапе конкурса приняли участие 178 педагогов.

Для отбора обладателей звания «Лучший педагог» министерством утвержден состав конкурсной комиссии. В составе комиссии лучшие педагоги страны, методисты методических кабинетов, преподаватели институтов повышения квалификации, представители профсоюзных организаций, Национальной палаты предпринимателей, журналисты, депутаты, члены Национального совета доверия при Президенте РК.

Список победителей

республиканского конкурса «Лучший педагог – 2019 года» по системе технического и профессионального образования

№ Ф.И.О Место работы, должность 1. Аяганов Алтай Бодеулы Преподаватель истории и социально-политических дисциплин Карагандинского гуманитарного колледжа 2. Батанасова Бахитгуль Ергалиевна Преподователь педагогики Кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа им. Ж.Мусина 3. Ветошкин Денис Александрович Преподаватель специальных дисциплин Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа 4. Ертаев Еркебулан Ерикович Преподаватель специальных дисциплин Куланского сельскохозяйственного колледжа Жамбылской области 5. Искалиева Айгуль Бисенбаевна Преподаватель специальных дисциплин высшего педагогического колледжа им. Ж.Досмұхамедова Западно-Казахстанской области 6. Калкенова Бейбитгуль Женисбековна Преподаватель общеобразовательных дисциплин Педагогического колледжа им. М.О. Ауэзова г.Семей 7. Кулбалиева Салима Жиенкуловна Преподаватель социально-экономических дисциплин Атырауского гуманитарного колледжа им.К.Дутбаевой 8. Кожабергинова Сауле Маулыхановна Преподаватель специальных дисциплин Колледжа общественного питания и сервиса г.Нур-Султан 9. Козярская Маргарита Владимировна Преподаватель специальных дисциплин Аксуского колледжа черной металлургии Павлодарской области 10. Куспанова Сауле Умбеткалиевна Преподаватель специальных дисциплин Актюбинского Колледжа транспорта, коммуникаций и новых технологий 11. Мадиярова Гаухар Кокешовна Преподаватель специальных дисциплин Высшего колледжа новых технологий имени М.Отебаева г.Шымкент 12. Мамырбеков Ерасыл Мархатулы Преподаватель специальных дисциплин Колледжа индустрии туризма и гостеприимства г.Алматы 13. Сейчанова Динара Габитовна Преподаватель специальных дисциплин Костанайского строительного колледжа 14. Танкыбаева Ботагоз Рахманкызы Преподаватель специальных дисциплин Колледжа имени Текебай батыра Карпыкулы Кызылординской области 15. Тойшибекова Асель Биболатовна Преподаватель специальных дисциплин Талдыкорганского высшего политехнического колледжа 16. Тугерова Галия Бердибаевна Преподаватель специальных дисциплин Многопрофильного колледжа им.Ш.Есенова г.Актау

Мектепке дейінгі және орта білім жүйесі бойынша «2019 жылдың үздік педагогі» республикалық конкурсының жеңімпаздарының тізімі

№ Аты-жөні Жұмыс орны, қызметі 1. Абитова Жанар Сабетханқызы Абай атындағы республикалық мамандандырылған арнайы мектеп-интернаттың қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 2. Әзімбаева Рахат Омашқызы Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласындағы облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған «ЛОРД» мектеп-лицей-интернатының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 3. Аксёнова Инна Валериевна «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымдарының Тараз қаласындағы математикалық бағыттағы мектептің биология пәнінің мұғалімі 4. Албаева Тамара Ғабитқызы Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласы № 23 орта мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 5. Әлиева Лазат Нұрғалыққызы Нұр-Сұлтан қаласы Республикалық Физикалық математикалық мектебі филиалының география және жаратылыстану пәндерінің мұғалімі 6. Асанова Венера Рафаиловна Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласының «№ 4 «Айгөлек« бөбекжайының тәрбиешісі 7. Ахметжанова Самал Кенжеболатқызы Ақмола облысы Көкшетау қаласы М.Ғабдуллин атындағы № 3 көптілде оқытатын кәсіби мектеп-гимназиясының ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 8. Базарғалиева Баян Теміржанқызы Дарынды жасөспірімдерге арналған Ақтөбе облыстық мамандандырылған «Білім-инновация« лицей-интернатының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 9. Бекмухаметова Гүлзина Абдухасимқызы Қызылорда облысы Е.Н.Әуелбеков атындағы дарынды балаларға арналған №4 облыстық мектеп-интернатының физика және математика пәндерінің мұғалімі 10. Бодомбаев Саят Бирканұлы Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы Н. Островский атындағы орта мектебінің география пәнінің мұғалімі 11. Гульманов Нұртай Құдайбергенұлы Қарағанды қаласы химия -биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімі 12. Гул Муаммер Нұр-Сұлтан қаласы Дарынды ер балаларға арналған «Білім-инновация« лицей интернатының математика пәнінің мұғалімі 13. Довгаль Юрий Николаевич Алматы қаласы Республикалық физика-математика мектебінің физика пәнінің мұғалімі 14. Досмухамедова Роза Қилымжанқызы Қостанай облысы Қамысты ауданы Талдыкөл негізгі мектебінің география пәнінің мұғалімі 15. Долаев Архат Садырбайұлы Алматы қаласы Республикалық физика-математика мектебінің математика пәнінің мұғалімі 16. Есмағамбетов Арман Рушанұлы Солтүстік Қазақстан облысы Ғ.Мүсірепов атындағы ауданы Новоишим № 2 орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі 17. Ефимик Марина Николаевна Қарағанды облысы Қарағанды қаласы № 93 гимназияның математика пәнінің мұғалімі 18. Жанаберлиева Салтанат Бейсенбайқызы Алматы облысы Талдықорған қаласы № 16 орта мектеп-гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі 19. Искакова Гүлжазира Бекболатқызы Нұр-Сұлтан қаласы Республикалық Физикалық математикалық мектебі филиалының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 20. Исмаилова Раушан Сереговна Солтүстік Қазақстан облысы Тоқшын мектеп-гимназиясының физика және информатика пәндерінің мұғалімі 21. Кадиркулов Роман Алауович Түркістан облысы «Созақ« жалпы орта мектеп-гимназиясының информатика пәнінің мұғалімі 22. Қайырбай Қанат Сатыбалдыұлы Алматы қаласы № 178 лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 23. Калмаханова Айгүл Базарбайқызы Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Баймырза Бесбаев атындағы мектеп-гимназиясының орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 24. Карбузова Мейрамкүл Тұяққызы Қостанай облысы Қарасу ауданы Ключевой орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 25. Коспаева Дания Қайыпбекқызы Алматы облысы Қапшағай қаласы №3 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 26. Кубиева Нұргул Пангерейқызы Атырау облысы Атырау қаласы №35 Хамит Ерғалиев атындағы мектеп-гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 27. Күдериева Бақыт Жаксылыққызы Жамбыл облысы Байзақ ауданы Ғани Мұратбаев атындағы гимназияның қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 28. Кұсайынова Жанар Беймбетовна Алматы қаласы Ы. Алтынсарин атындағы № 159 гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі 29. Лефранк Нина Александровна Қостанай облысы Қамысты ауданы Краснооктябрь орта мектебінің биология және химия пәндерінің мұғалімі 30. Маханова Гулаш Өмірзаққызы Маңғыстау облысы Жаңаөзен «Білім-инновация« лицей-интернатының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 31. Мергенбаева Назигул Оразбайқызы Алматы қаласы №148 мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі 32. Михайлова Татьяна Васильевна Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласы № 9 орта мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі 33. Мұқанова Нұргүл Кұлжағазықызы Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы Шәкәрім атындағы үш тілде оқытатын көпбейінді гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі 34. Мұсагалиева Гүлмирам Қуанышқызы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Дарынды балаларға арналған мамандандырылған С.Сейфуллин атындағы № 11 облыстық қазақ мектеп-интернатының математика пәнінің мұғалімі 35. Надирова Гүлсім Курманбайқызы Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Сай-Өтес елді мекені «Өтес« орта мектебінің география пәнінің мұғалімі 36. Омарханов Ернұр Аханұлы Нұр-Сұлтан қаласы №76 мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 37. Орынбаева Динара Ғабитқызы Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі 38. Орынбеков Арман Шымбайұлы Шымкент қаласы № 90 жалпы орта білім беретін мектебінің тарих пәнінің мұғалімі 39. Поляков Илья Олегович Павлодар облысы Павлодар қаласы №34 инновациялық үлгідегі жалпы орта білім беру мектебінің информатика пәнінің мұғалімі 40. Раимбекова Ұлжан Кеттешқызы Түркістан облысы Жетісай ауданы «Тұран« № 7 мектеп-гимназиясының орыс тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі 41. Рүстемова Айгүл Мамасейітқызы Түркістан облысы Сайрам ауданы №49 Ш.Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінің география және тарих пәндерінің мұғалімі 42. Сахнова Нина Анатольевна Ақмола облысы Атбасар ауданы № 4 «Еркежан« балабақшасының тәрбиешісі 43. Серікбаев Алмас Сансызбайұлы Павлодар облысы Павлодар қаласы №19 жалпы орта білім беретін мектептің информатика пәнінің мұғалімі 44. Смаилова Айкен Исатайқызы Қарағанды облысы Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 45. Талканбаев Мұхтар Дәулетұлы Жамбыл облысы Ерекше дарынды балаларға арналған мамандандырылған «Дарын« мектеп-интернатының математика пәнінің мұғалімі 46. Тинькова Светлана Юрьевна Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы Облыстық математика, физика, информатика саласындағы дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі 47. Тлеулов Ербол Эрнстович Шымкент қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі филиалының дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 48. Тұрғамбекова Алма Базарғалиқызы Нұр-Сұлтан қаласы № 62 мектеп-лицейінің география пәнінің мұғалімі

Список победителей республиканского конкурса «Лучший педагог - 2019 года» по системе дошкольного и среднего образования

№ Ф.И.О Место работы, должность 1. Абитова Жанар Сабетхановна Учитель казахского языка и литературы республиканской специализированной школы-интерната им. Абая 2. Азимбаева Рахат Омашевна Учитель казахского языка и литературы областной специализированной для одаренных детей школы-лицея интерната «ЛОРД» г. Петропавловска Северо-Казахстанской области 3. Аксёнова Инна Валериевна Учитель биологии Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Тараз 4. Албаева Тамара Габитовна Учитель казахского языка и литературы средней школы-лицея № 23 г. Актобе 5. Алиева Лазат Нургалыковна Учитель географии и естествознания филиала республиканской физико-математической школы г. Нұр-Сұлтан 6. Асанова Венера Рафаиловна Воспитатель ясли-сада №4 «Айгөлек» г. Аксай Западно-Казахстанской области 7. Ахметжанова Самал Кенжеболатовна Учитель английского языка Профессиональной школы-гимназии полиязычного обучения № 3 имени М. Габдуллина, г. Кокшетау Акмолинской области 8. Базаргалиева Баян Темиржановна Учитель казахского языка и литературы специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных юношей Актюбинской области 9. Бекмухаметова Гульзина Абдухасимовна Учителю физики и математики областной школы-интерната № 4 для одаренных детей имени Е.Н. Ауелбекова Кызылординской области 10. Бодомбаев Саят Бирканович Учитель географии средней школы имени Н. Островского Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области 11. Гульманов Нуртай Кудайбергенович Учитель математики Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Караганды 12. Гул Муаммер Учитель математики «Білім-инновация» лицея-интерната для одаренных юношей города Нұр-Сұлтан 13. Довгаль Юрий Николаевич Учитель физики республиканской физико-математической школы г. Алматы 14. Досмухамедова Роза Килымжановна Учитель географии Талдыкольской основной школы Камыстинского района Костанайской области 15. Долаев Архат Садырбаевич Учитель математики республиканской физико-математической школы г. Алматы 16. Есмагамбетов Арман Рушанович Учитель истории Новоишимской средней школы № 2 района имени Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области 17. Ефимик Марина Николаевна Учитель математики гимназии № 93 г. Караганды Карагандинской области 18. Жанаберлиева Салтанат Бейсенбаевна Учитель истории средней школы-гимназии №16 г. Талдыкорган Алматинской области 19. Искакова Гульжазира Бекбулатовна Учитель казахского языка и литературы филиала республиканской физико-математической школы г. Нұр-Сұлтан 20. Исмаилова Раушан Сереговне Учитель физики и информатики Токушинской школы-гимназии Северо-Казахстанской области 21. Кадиркулов Роман Алауович Учитель информатики общеобразовательной средней школы-гимназии «Созак» Туркестанской области 22. Қайырбай Қанат Сатыбалдыұлы Учитель казахского языка и литературы лицея № 178 г.Алматы 23. Калмаханова Айгуль Базарбаевна Учитель русского языка и литературы школы-гимназии имени Баймырзы Бесбаева Жамбылского района Жамбылской области 24. Карбузова Мейрамкуль Туяковна Учитель казахского языка и литературы Ключевой средней школы Карасуского района Костанайской области 25. Коспаева Дания Кайыпбековна Учитель казахского языка и литературы средней школы № 3 г. Капшагай Алматинской области 26. Кубиева Нургуль Пангереевна Учитель казахского языка и литературы школы-гимназии № 35 имени Х. Ералиева г. Атырау Атырауской области 27. Кудериева Бакыт Жаксылыковна Учитель казахского языка и литературы гимназии имени Гани Муратбаева Байзакского района Жамбылской области 28. Кусаинова Жанар Беймбетовна Учитель начальных классов гимназии № 159 имени Ы. Алтынсарина г.Алматы 29. Лефранк Нина Александровна Учитель биологии и химии Краснооктябрьской средней школы Камыстинского района Костанайской области 30. Маханова Гулаш Умирзаковна Учитель казахского языка и литературы Жанаозенского лицея-интерната «Білім-инновация» Мангистауской области 31. Мергенбаева Назигуль Оразбаевна Учитель начальных классов школы-гимназии № 148 г.Алматы 32. Михайлова Татьяна Васильевна Учитель начальных классов средней школы-гимназии № 9 г. Актобе Актюбинской области 33. Муканова Нургуль Кулжагазиновна Учитель начальных классов многопрофильной гимназии имени Шакарима с обучением на трех языках г. Семея Восточно-Казахстанской области 34. Мусагалиева Гулмирам Куанышовна Учитель математики областной казахской специализированной школы-интерната для одаренных детей № 11 имени С. Сейфуллина г. Уральска Западно-Казахстанской области 35. Надирова Гулсим Курманбаевна Учитель географии средней школы «Өтес» села Сай-Өтес Мангистауского района Мангистауская область 36. Омарханов Ернур Аханович Учитель казахского языка и литературы школы-лицея №76 г. Нур-Султан 37. Орынбаева Динара Габитовна Учитель казахского языка и литературы республиканской специализированной школы-интерната им. Абая 38. Орынбеков Арман Шымбайұлы Учитель истории общеобразовательной средней школы № 90 г.Шымкента 39. Поляков Илья Олегович Учитель информатики средней общеобразовательной школы № 34 инновационного типа г. Павлодар Павлодарской области 40. Раимбекова Ұлжан Кеттешқызы Учитель русского языка и литературы школы-гимназии № 7 «Тұран» Жетысайского района Туркестанской области 41. Рустемова Айгуль Мамасейтовна Учитель истории и географии общеобразовательной средней школы № 49 имени Ш. Уалиханова Сайрамского района Туркестанской области 42. Сахнова Нина Анатольевна Воспитатель детского сада № 4 «Еркежан» Атбасарского района Акмолинской области 43. Серикбаев Алмас Сансызбаевич Учитель информатики средней общеобразовательной школы № 19 г. Павлодар Павлодарской области 44. Смаилова Айкен Исатаевна Учитель казахского языка и литературы специализированной школы-интерната имени Жамбыла Карагандинской области 45. Талканбаев Мухтар Даулетулы Учитель математики специализированной школы-интерната «Дарын» для особо одаренных детей Жамбылской области 46. Тинькова Светлана Юрьевна Учитель начальных классов областной специализированной школы для детей, одаренных в области математики, физики, информатики г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области 47. Тлеулов Ербол Эрнстович Учитель физической культуры Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Шымкент 48. Тургамбекова Алма Базаргалиевна Учитель географии школы-лицея № 62 г. Нур-Султан



















