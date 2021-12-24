Более 60 новогодних мероприятий проведут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 25 декабря до конца января пройдет более 60 различных по формату активностей, среди которых детские утренники, театральные постановки, концерты и другие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

План проведения новогодних мероприятий опубликован на странице управления культуры Алматы в Instagram .

Управление культуры города Алматы также напоминает о соблюдении мер предосторожности в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения штамма омикрон. Горожан просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Алматинцам нужно продолжить вакцинацию, а получившим ранее прививку – ревакцинироваться. Пункты вакцинации продолжают свою работу», - говорится в посте.