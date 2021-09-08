Более 60% населения Алматинской области привились от КВИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом вакцины привито 699 323 человек, это 64% населения, а вторым - 581 358 человек (53% населения), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что с начала года в Алматинскую область поступило 773 685 доз первого компонента вакцины и 701 310 доз второго компонента.

«На 8 сентября первым компонентом вакцины привито 699 323 (64%) человек, вторым привито 581 358 (53%) жителей Алматинской области», - отметили в ведомстве.

На сегодня в области зарегистрировано 45 547 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 32 479. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашском, Ескельдинском, Карасайском районах и в городе Талдыкорган.

За последние сутки зарегистрировано 265 случаев КВИ, темп прироста – 0,6%, из них 224 симптомных и 41 бессимптомных. Выявленных случаев среди детей до 14 лет - 43 и три случая среди студентов.