РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:07, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 60% населения Алматинской области привились от КВИ

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом вакцины привито 699 323 человек, это 64% населения, а вторым - 581 358 человек (53% населения), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что с начала года в Алматинскую область поступило 773 685 доз первого компонента вакцины и 701 310 доз второго компонента.

    «На 8 сентября первым компонентом вакцины привито 699 323 (64%) человек, вторым привито 581 358 (53%) жителей Алматинской области», - отметили в ведомстве.

    На сегодня в области зарегистрировано 45 547 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 32 479. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашском, Ескельдинском, Карасайском районах и в городе Талдыкорган.

    За последние сутки зарегистрировано 265 случаев КВИ, темп прироста – 0,6%, из них 224 симптомных и 41 бессимптомных. Выявленных случаев среди детей до 14 лет - 43 и три случая среди студентов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Алматинская область Минздрав РК
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!